Honda CR-V diventa anche a idrogeno, ma non potete comprarlo

Sebbene possa sembrare una comune Honda CR-V, i due tappi del carburante rivelano che si tratta di una configurazione ibrida plug-in. Tuttavia, la particolarità di questa vettura è che non ha un motore a benzina. Al contrario, si tratta di una combinazione tra una configurazione a celle a combustibile a idrogeno e un pacco batterie. Questo innovativo modello, chiamato Honda CR-V e:FCEV, è destinato a essere disponibile in leasing in California a partire dalla fine del 2024.

Equipaggiato con un motore elettrico anteriore da 174 CV e 310 Nm di coppia, è definito come "l'unico veicolo elettrico a celle a combustibile prodotto in America". Il serbatoio di idrogeno compresso, con una capacità di 4,3 chilogrammi, garantisce un'autonomia di 435 km, mentre la batteria separata da 17,7 kWh consente un'autonomia elettrica di 47 km.

Honda CR-V e:FCEV presenta anche la funzionalità di ricarica bidirezionale, permettendo di collegare e alimentare dispositivi elettrici esterni fino a un massimo di 1.500 watt di potenza attraverso un connettore di alimentazione collegato a una presa da 110 volt. Questa caratteristica pratica rende possibile l'alimentazione di elettrodomestici, attrezzature da campeggio, utensili e persino un condizionatore portatile.

Per adattarsi alla differente distribuzione dei pesi rispetto agli altri modelli CR-V, Honda ha apportato significative modifiche alle sospensioni su entrambi gli assi del veicolo. Utilizzando un montante MacPherson all'anteriore e un multilink al posteriore, CR-V e:FCEV vanta un aumento del 10% nella rigidità laterale posteriore e del 9% nella rigidità torsionale rispetto ai modelli con motore a combustione. Inoltre, sono state implementate nuove barre stabilizzatrici, ammortizzatori e molle.

CR-V e:FCEV segna anche il debutto della seconda generazione del modulo a celle a combustibile di Honda, sviluppato in collaborazione con General Motors e prodotto in Michigan. Honda afferma che questa nuova generazione è più efficiente, durevole, raffinata ed economica rispetto al suo predecessore. Con una riduzione dei costi di produzione della cella a combustibile di due terzi rispetto alla precedente Clarity Fuel Cell, questo modello rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia delle auto a idrogeno.

Il debutto di questo nuovo SUV a idrogeno giunge a poche settimane di distanza dall'annuncio di Shell di chiudere, invece, diversi distributori a idrogeno. Per gli utilizzatori di questo carburante sono in arrivo tempi duri.