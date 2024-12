La Honda Prelude rinasce e diventa una sportiva ibrida

La Honda Prelude, sportiva ibrida basata sulla Civic, arriverà in Europa tra il 2025 e il 2026. I media giapponesi hanno avuto l'opportunità di testare un modello quasi definitivo, rivelando dettagli interessanti sulle sue caratteristiche tecniche e prestazioni. La nuova Prelude si presenta come una coupé sportiva in un mercato dominato da SUV e crossover. Basata sulla piattaforma della Civic, la vettura adotta soluzioni tecniche derivate dalla versione ad alte prestazioni Type R, come le sospensioni anteriori e gli ammortizzatori a controllo elettronico. Un'importante novità è l'introduzione della modalità di guida GT, che si posiziona tra le impostazioni Comfort e Sport.

La Prelude è dotata di un sistema ibrido con una potenza complessiva di 210 CV e trazione posteriore. Una caratteristica innovativa è la modalità S+ Shift del cambio automatico a variazione continua, che simula il funzionamento di una trasmissione automatica a otto rapporti. Questo sistema modula i giri del motore e la coppia per offrire sensazioni di guida più coinvolgenti, pur mantenendo i vantaggi in termini di efficienza della configurazione ibrida a due motori.

I test condotti in Giappone hanno evidenziato che la Prelude ha un passo più corto della Civic, ma carreggiate più larghe sia all'anteriore che al posteriore. Questa configurazione contribuisce a migliorare la dinamica di guida, rendendo l'auto più agile e reattiva. Gli interni della Prelude riprendono in gran parte quelli della Civic, garantendo continuità stilistica e funzionale.

Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati annunciati, si prevede che la Prelude si posizionerà tra le versioni full hybrid della Civic e le più sportive Type R. Gli esperti stimano un prezzo di partenza compreso tra i 48.000 e i 50.000 euro, collocando la Prelude in una fascia di mercato competitiva per le sportive ibride di medie dimensioni.

L'arrivo della Honda Prelude rappresenta un ritorno alle radici sportive del marchio giapponese, offrendo un'alternativa interessante per gli appassionati di guida che cercano prestazioni ed efficienza in un pacchetto attraente. La combinazione di tecnologie ibride avanzate e soluzioni derivate dalle versioni ad alte prestazioni promette di rendere la Prelude una proposta unica nel suo segmento.