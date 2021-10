Honda svela la tecnologia di sicurezza omnidirezionale delle prossime auto

Honda ha annunciato gli ultimi aggiornamenti alle tecnologie avanzate di assistenza alla guida che saranno presenti nel nuovo hardware installato nei prossimi veicoli; Honda Sensing 360 promette di apportare importanti miglioramenti al sistema di sicurezza attiva.

Tali miglioramenti sono ottenuti grazie a un nuovo array di sensori che Honda promette sarà in grado di “vedere” in ogni direzione. Insieme alla telecamera attualmente utilizzata per la tecnologia Sensing, la casa automobilistica ha implementato cinque sensori radar posizionati sui quattro angoli del veicolo e nella zona anteriore; in questo modo la copertura sarà di 360 gradi.

La tecnologia migliorerà quindi l’attuale “Collision Mitigation Braking System” ampliandone la visione su strada così da prevenire collisioni con pedoni, ciclisti e in generali utenti. Allo stesso modo, il Front Cross Traffic Warning di Honda, che avvisa il conducente il rischio di collisione quando il veicolo si muove a bassa velocità o parte da fermo, sarà migliorato. Con più angoli coperti, ci sono più opportunità per il sistema di riconoscere il pericolo.

La mitigazione delle collisioni come il cambio di corsia aiuterà i conducenti a rilevare ostruzioni sull’angolo cieco riportando la vettura nella corsia corretta. Insieme a questo, Honda Sensing 360 consentirà ai veicoli che utilizzano il cruise control adattivo di cambiare automaticamente corsia sull’autostrada semplicemente utilizzando l’indicatore di direzione.

Infine, la suite di sensori consentirà anche ai veicoli che utilizzano il cruise control adattivo di regolare automaticamente la velocità in prossimità di curve e rallentamenti, così da avere percorrenze più fluide e naturali. Honda Sensing 360 debutterà nel 2022 con le automobili introdotte nel mercato cinese, la casa automobilistica intende espandere la sua integrazione in tutti i veicoli entro il 2030.