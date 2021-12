Hoonicorn vs Model S Plaid: l’auto di Ken Block sfida Tesla

Durante gli anni della sua carriera, Ken Block ha avuto modo di guidare alcune tra le auto più potenti e assurde del pianeta, ma la Hoonicorn V2 è probabilmente la più incredibile di tutte: la Hoonicorn V2 si basa su una Ford Mustang del 1965, con un sistema di trazione all-wheel drive di derivazione rallistica e un motore a metanolo in grado di sprigionare 1400 cavalli. Pur non essendo un’auto progettata appositamente per fare drag racing, si è dimostrata essere particolarmente performante in questo ambito, come viene mostrato su Youtube nella serie di video “Hoonicorn vs The World”.

In uno dei più recenti episodi della serie, l’auto di Ken Block ha sfidato una Tesla Model S Plaid da 1020 cavalli, ad oggi l’auto con l’accelerazione più rapida tra quelle disponibili sul mercato: la Tesla Model S Plaid scatta da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi nonostante pesi più di 2000 kg, e ha l’incredibile coppia di 1422 Nm.

Inutile dire che si tratta di una delle gare di drag racing più attese tra coloro che seguono il canale, vista l’enorme seguito che Tesla si è guadagnata negli ultimi anni: sulla carta non dovrebbe esserci speranza per l’elettrica americana, considerato che la Hoonicorn ha più cavalli (1400 cv), più coppia (1692 Nm) e pesa molto meno (1360 kg), ma nel tempo abbiamo imparato a non sottovalutare mai le prestazioni di una Tesla, specialmente se si tratta di una Model S Plaid.

Nel video la potentissima Hoonicorn 2 viene affidata a Lia, la figlia 14enne di Ken Block, mentre la Tesla Model S viene guidata dal suo proprietario, Adam, che spinge i 3 motori elettrici al massimo per provare a competere con il mostro alimentato a metanolo che lo affianca sulla linea di partenza.

Per scoprire chi ha vinto questa sfida, vi consigliamo di godervi il video pubblicato sul canale Youtube ‘Hoonigan’.