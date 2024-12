Huawei farà anche un'auto ibrida

Il SUV cinese Luxeed R7 EREV, sviluppato congiuntamente da Huawei e Chery, verrà presentato ufficialmente il 19 dicembre in Cina. Il veicolo, di dimensioni simili a una BMW X6, è dotato di un powertrain elettrico con range extender a benzina e del sistema di assistenza alla guida di terza generazione di Huawei. Questa nuova variante del crossover Luxeed R7 rappresenta un'importante evoluzione nel mercato cinese dei veicoli elettrici. L'adozione della tecnologia range extender, che sta guadagnando popolarità in Cina, potrebbe presto influenzare anche i mercati occidentali. Il prezzo di lancio stimato è di circa 32.000 euro, ma inizialmente il veicolo sarà disponibile solo sul mercato cinese.

La collaborazione tra Chery e Huawei vede il primo responsabile dello sviluppo della piattaforma e della produzione, mentre il colosso tecnologico si occupa del software e delle vendite. Questo modello di partnership sta dimostrando la sua efficacia, come evidenziato dal successo della versione completamente elettrica del SUV R7, che ha registrato oltre 11.000 consegne a novembre.

Esteticamente, la versione EREV mantiene lo stile del modello elettrico. Le novità principali riguardano la meccanica, con l'introduzione di un motore 1.5 turbo a benzina che funge da generatore per alimentare una batteria LFP da 36 kWh prodotta da CATL. Questo sistema consente una percorrenza in modalità elettrica di circa 200 km nel ciclo cinese CLTC, mentre l'autonomia complessiva raggiunge i 1.570 km.

Un elemento distintivo della Luxeed R7 EREV è l'adozione dei sistemi ADAS Huawei Qiankun di terza generazione. Questi permetteranno al veicolo di guidare autonomamente ad alta velocità e su strade sopraelevate in tutta la Cina, oltre a supportare il parcheggio intelligente. Questi avanzamenti tecnologici sottolineano l'ambizione di Huawei di diventare un player significativo nel settore automobilistico, sfruttando la sua esperienza nel campo dell'elettronica e del software.

L'introduzione della Luxeed R7 EREV rappresenta un passo importante nella strategia di Huawei e Chery per conquistare quote di mercato nel settore dei veicoli elettrici di fascia alta. Con la presentazione ufficiale prevista per il 19 dicembre, l'industria automobilistica attende con interesse ulteriori dettagli su questo innovativo SUV.