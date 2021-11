Hummer EV si fa conoscere: più di 200 accessori ufficiali, e un’autonomia di 500km

Sono passati ormai diversi mesi dalla presentazione ufficiale dell’Hummer EV da parte di General Motors, e finalmente stanno circolando un po’ di informazioni interessanti riguardanti il primo Hummer elettrico; facciamo il punto della situazione e scopriamo insieme i primi dettagli sul pick-up elettrico che promette di rivoluzionare il mercato.

Grazie ad un leak avvenuto tramite il più recente aggiornamento della app MyChevrolet di General Motors, abbiamo la prima informazione in merito all’autonomia del nuovo Hummer EV: secondo quanto riportato dalla app in questione, l’Hummer EV dovrebbe essere in grado di percorrere fino a 537 chilometri con una sola carica. Non sappiamo se si tratti di un dato certificato EPA o meno, né a quale modello di Hummer EV si riferisca; a logica, è possibile che questo dato si riferisca al primo modello di Hummer EV che arriverà sul mercato, il cosiddetto Edition 1.

Altre informazioni interessanti ci arrivano invece dal SEMA di Las Vegas, una manifestazione dedicata al tuning, alle elaborazioni e agli accessori per auto: un mezzo come il nuovo Hummer EV non può certo mancare in un ambiente del genere, e non per niente pare che la stessa GMC abbia presentato circa 200 accessori ufficiali, sviluppati appositamente per il nuovo Hummer EV.

Tra questi, abbiamo accessori utili e pratici come la tenda da campeggio da posizionare sul tetto, la copertura elettrica che chiude il cassone, luci a LED aggiuntive, barre portatutto e kit di riparazione per il fuoristrada, ma anche accessori estetici come cerchi in lega di colori più ricercati o altri dettagli in tinta.

Il mondo del fuoristrada è in fervente attesa per la consegna dei primi Hummer EV, attesa entro la fine del 2021; sono tante le funzioni specifiche che GMC ha integrato nel nuovo Hummer per renderlo un mezzo che non teme nessun ostacolo, tra cui troviamo la famosa modalità Crabwalk e la Extract Mode, che alza l’auto di 15cm aggiuntivi per permetterle di passare in terreni particolarmente accidentati.