Hyundai, al via il servizio di prova del suo autobus Elec City Fuel Cell

Continua lo sviluppo di nuovi veicoli green da parte del produttore sudcoreano Hyundai. Quest’ultimo sembra infatti essere intenzionato a portare sul mercato il suo nuovo autobus Elec City Fuel Cell. Non solo auto per Hyundai, che solamente alcune settimane fa ha ufficializzato che sperimenterà a Monaco di Baviera, ed

insieme ad alcune aziende dei trasporti della Germania, il suo autobus a zero emissioni. Non a caso, la società punta infatti a ridurre le emissioni di CO2 con l’introduzione di nuovi veicoli green.

Secondo quanto diffuso, il veicolo è in grado di percorrere 500 km circa contando su di un sistema fuel cell da 180 kW costituito da due celle a combustibile da 90 kW. Presenti inoltre due batterie da 39,2 kWh per un totale di 78,4 kWh. Non mancano cinque serbatoi di idrogeno collocati sul tetto in grado di immagazzinare 34 kg di idrogeno.

Nelle prossime settimane dunque la Hyundai Motor Company lavorerà, insieme agli operatori di autobus della Germania, per le prove in servizio del suo Elec City Fuel Cell alimentato a idrogeno. L’introduzione di autobus a emissioni zero nei mercati europei è infatti prerogativa della società sudcoreana. Secondo quanto dichiarato da Hyundai, è prevista l’esecuzione di dimostrazioni con quattro operatori di autobus durante il 2021 al fine di raccogliere anche vari feedback da parte di passeggeri e autisti lungo il percorso.

Mediante le corse dimostrative, la società punta a illustrare che gli autobus alimentati a idrogeno sono (e potranno dunque diventare) una soluzione decisamente efficiente per il trasporto commerciale dei prossimi anni.

Non dimentichiamo però che l’autobus Hyundai Elec City fuel cell è già disponibile dal 2019 sul mercato coreano con un totale di 108 unità commercializzate. Su base annuale, si prevede che gli autobus Elec City fuel cell attualmente in funzione siano in grado di ridurre le emissioni di carbonio dell’equivalente quantità di CO2 assorbita in un anno da 1.500 ettari di foresta.