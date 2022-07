La collaborazione tra il Centro Stile di Hyundai e l’Istituto Europeo di Design ha portato alla presentazione dei progetti di tesi dei diplomati in Transportation Design: tre concept realizzati in scala 1:4, selezionati tra undici progetti pensati da 43 studenti.

Parliamo di veicoli sportivi compatti, della lunghezza di 4,4 metri e alimentati da un powertrain a idrogeno, in grado di unire al piacere di guida elevate prestazioni. Tutte le proposte sono state sviluppate a partire dalla fase iniziale di studio fino alla fase finale dedicata alla modellazione 3D.

Lo sguardo innovativo e fuori dall’ordinario è in grado di fare la differenza, supportato dal know-how tecnologico di Hyundai. Siamo molto felici di aver collaborato ancora una volta con IED Torino, gli studenti hanno interpretato il nostro brief con grande impegno, arrivando a sviluppare soluzioni molto interessanti e spunti davvero innovativi. Siamo orgogliosi del legame tra l’Istituto Europeo di Design e Hyundai, con cui festeggiamo la terza collaborazione nell’ambito dei progetti in Transportation Design, ha dichiarato Paola Zini, direttore IED Torino.

Nello specifico, i tre progetti selezionati sono HYDRONE_01, ASKJA e AVA. Il concept HYDRONE_01, hatchback sportiva dedicata agli appassionati di guida reale e videoludica, è stato realizzato da Sara Conte, Emilio Palmieri, Filippo Checcucci e Francesco Pizzitola e trae ispirazione dal mondo del gaming.

L’ASKJA è un crossover pensato da Giorgio Bonetti, Adam Marian Cal, Riccardo Seveso e Arthur Brecht Poppe e si contraddistingue per la sua nuova concezione di sportività. Aperta a nuovi terreni e ad una esplorazione della natura più incontaminata, monta un motore a emissioni zero e due bombole integrabili esterne per le lunghe percorrenze.

Pietro Artigiani, Federico Boasso, Luca Orsillo e Nicolò Arici hanno invece ideato il concept AVA. Si tratta di una coupé compatta con componenti tecniche e powertrain visibili, grazie ad un apposito studio aerodinamico e ad un aspetto asimmetrico degli elementi frontali.