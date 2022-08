Il livello di tecnologia presente all’interno delle auto moderne rappresenta, ormai, un aspetto che non è più possibile non prendere in considerazione. Le case automobilistiche sono alla continua ricerca della soluzione perfetta e più adatta sia al conducente sia agli occupanti.

Secondo lo studio di JD Power denominato “Tech Experience Index (TXI)”, la tecnologia è quella più soggetta a rendere la vita a bordo dell’auto complicata in caso di problemi. Ci sono soluzioni, come i sedili regolabili, ad esempio, che possono fornire un’esperienza debilitante qualora non mantenessero la memoria o non funzionassero correttamente. Secondo Kathleen Rizk, una dei responsabili di JD Power, il rischio di implementare una tecnologia in modo superficiale può spaventare così tanto le case automobilistiche da limitarne l’innovazione. Ad esempio, lo scanner di impronta digitale, una tecnologia introdotta solo di recente, è stato riportato per essere uno dei sistemi più problematici di sempre; gli utenti riscontrano 54,3 problemi ogni 100 esperienze. In effetti, molti proprietari semplicemente non lo vogliono nei loro veicoli, a causa delle sue scarse prestazioni, scrive JD Power.

I marchi che si spingono a proporre soluzioni sempre più sofisticate sembrano appartenere alla Hyundai Motor Company. Genesis si è classificata al primo posto in assoluto nella classifica dell’innovazione di JD Power, mentre Hyundai, il marchio più indirizzato alle masse, è al quarto posto. Bene anche per Cadillac, Mercedes e Volvo, tutti e tre in cima alla classifica. Nella classifica riservata ai marchi premium, ancora una volta Genesis svetta seguita da Cadillac e Mercedes, mentre in quella più “commerciale” vince Hyundai, con Kia al secondo posto e Buick, GMC e Subaru a pari merito. Sottotono le tedesche, con Volkswagen a metà classifica, e male la giapponese Mazda che chiude come fanalino di coda. Assenti le soluzioni di Stellantis e Tesla, pertanto è difficile comprendere il posizionamento.

JD Power ha inoltre analizzato 35 tecnologie automobilistiche suddivise in quattro categorie: convenienza, automazione emergente, energia e sostenibilità, infotainment e connettività. Lo studio si è basato sulle risposte di 84.165 proprietari di veicoli dopo 90 giorni di proprietà. Più in dettaglio: