Quasi un anno dopo la presentazione del sistema Hyundai Home, una sorta di ecosistema per la casa che utilizza l’energia solare, è ora ufficialmente stato reso disponibile in 16 stati americani. Col sistema è possibile alimentare la casa e i veicoli elettrici grazie ai pannelli solari.



Hyundai Home segue gli ideali espressi dalla casa coreana, che non vuole essere solo una casa automobilistica, ma anche un fornitore di soluzioni per la mobilità intelligente e il risparmio energetico. Per riuscirci, il marchio asiatico è ricorso alla partnership con l’esperto di energie rinnovabili Electrum.

Il nuovo sistema Hyundai promette di far ridurre le bollette energetiche dei clienti, mantenere i veicoli elettrici sempre carichi e rendere le case indipendenti in caso di black out.

Olabisi Boyle, vicepresidente della Product Planning e della Mobility Strategy di Hyundai per il nord America, ha affermato che “L’anno scorso abbiamo presentato Hyundai Home al Los Angeles Auto Show e la risposta è stata eccezionale. Hyundai Home è ora disponibile ed è pronta ad aiutare i clienti a compiere una transizione, senza interruzioni verso una vita sostenibile.”

Visitando lo Hyundai Home Marketplace, i potenziali clienti possono prendere informazioni e imparare tutto ciò che c’è da sapere sull’energia solare e sul sistema di accumulo di energia domestica offerto da Hyundai. Inoltre un consulente energetico è a disposizione per seguire il cliente nel percorso.

Poiché Hyundai non produce “in house” i caricabatterie per veicoli elettrici, ha collaborato con ChargePoint per mettere a punto i caricatori chiamati Home Flex, che sono costituiti da un’unità di livello 2 da 240 volt. La ricarica di uno Ioniq 5 con una connessione di livello 2 richiede meno di sette ore, quindi è l’ideale per la ricarica notturna.

Hyundai è solo una tra le tante case automobilistiche che stanno investendo sulle soluzioni integrate di energie rinnovabili. General Motors offre già il servizio GM Energy, un insieme di tecnologie e prodotti in grado di alimentare sia la casa che i veicoli elettrici, mentre Tesla offre già da tempo dei pannelli solari.

La casa di Seul non ha fornito informazioni sui costi dell’apparato, probabilmente perché differiscono molto in base alle esigenze di ogni cliente, ma in base a delle stime, si può ipotizzare che con questo impianto si possa ottenere un risparmio di oltre l’80% sulla fornitura elettrica.