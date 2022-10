Situato nell’Essex, a solo un’ora dal centro di Londra, l’Hotel Hyundai è interamente alimentato da un auto elettrica. L’iniziativa del marchio sudcoreano unisce design e innovazione con l’intento di mostrare l’efficienza della sua Ioniq 5. L’hotel, aperto dal 19 ottobre al 5 novembre, può ospitare due ospiti a notte e offre diversi servizi tra cui bar, ristorante, caffetteria e cinema.

L’idea della casa automobilistica Hyundai vede impiegare le batterie del nuovo crossover per alimentare i servizi di un albergo. Non a caso, oltre alla ricarica ultraveloce, la piattaforma da 800 V di cui è dotata la Ioniq 5 offre la funzione V2L che permette al veicolo elettrico di poter essere utilizzato sia come sistema di accumulo di energia per alimentare altri dispositivi o, anche, sfruttando l’energia per alimentare un’abitazione o un hotel. Nello specifico, con la fuzione Vehicle to Load la Ioniq 5 è in grado di rilasciare elettricità in corrente alternata (AC) fino a un massimo di 3,6 kW di consumo energetico.

La IONIQ 5 è in grado di alimentare l’Hotel Hyundai utilizzando la sua funzione V2L. L’intera esperienza dimostra la praticità di questa tecnologia pionieristica e speriamo che il concetto ispiri più persone possibili, ha commentato Ashley Andrew, Amministratore delegato di Hyundai Motor UK.

Hyundai non permette però di prenotare una vacanza presso il mini pop-up hotel ma solamente di vincere, ai residenti in Irlanda e Gran Bretagna, un soggiorno di una notte partecipando ad un concorso sul sito ufficiale dedicato, con inclusa la colazione, la cena e la visione di un film.

Hyundai hotel offre tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un hotel di lusso. Dalle luci ai diversi servizi comfort, tutto è alimentato da IONIQ 5 e dalla sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), sottolinea la casa automobilistica sudcoreana.

Tre gli ambienti disponibili: stanza per gli ospiti, zona bar e ristorante, con menu e mixology curati da Grace Dent, nota critica gastronomica per il Guardian, e zona cinema con proiettore, sistema di diffusori e macchina da popcorn alimentati dalla Ioniq 5.