Hyundai i10 e i20 in offerta: ora con interessi zero a partire da 89 euro al mese

Nel mese di luglio, la gamma di city car Hyundai è oggetto di una nuova offerta esclusiva con Hyundai Plus 0%. Questa promozione è dedicata alle recentemente aggiornate i10 e i20, offrendo un finanziamento senza interessi e un vantaggio cliente significativo, che può essere cumulato con l'ecobonus statale.

In un mercato dove le piccole city car continuano a suscitare un forte interesse, la gamma Hyundai continua a conquistare la fiducia di numerosi clienti, soprattutto nel segmento privato. Questo successo è merito degli equipaggiamenti sempre più completi in termini di tecnologia, connettività e sicurezza, caratteristiche che distinguono le nuove i10 e i20.

La nuova i10, dal design dinamico e sportivo sviluppato in Europa, si distingue per le nuove funzionalità tecnologiche che la rendono unica nel suo segmento. È l'unica city car ad offrire di serie un equipaggiamento così completo, rispettando gli elevati standard europei in termini di emissioni e sicurezza.

Anche la i20, rinnovata dal Centro Stile europeo di Hyundai, si distingue per un design ancora più grintoso e accattivante. Le nuove funzionalità tecnologiche di infotainment, connettività e sicurezza la pongono ai vertici della sua categoria.

La promozione, per entrambe le vetture, è valida fino a fine luglio 2024 e con i seguenti requisiti:

[..]Presso le Concessionarie aderenti e con Contributo Hyundai per un vantaggio totale cliente di €5.150 (vantaggi massimi calcolati sul prezzo di listino) così composto: €1.050 Hyundai Promo Finanziaria, €1.100 con permuta o rottamazione e €3.000 Ecobonus Statale. Offerta valida ai termini e alle condizioni previste dall’Ecobonus Statale per l’anno 2024 e fino ad esaurimento fondi, applicabili in caso di rottamazione di veicoli di classe Euro 0, 1 o 2.