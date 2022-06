Hyundai Ioniq 5 è senza ombra di dubbio tra le proposte elettriche più intriganti e apprezzate ad oggi sul mercato: nata sulla piattaforma E-GMP sviluppata insieme a Kia, che la usa per la EV6, la Ioniq 5 oggi riceve il suo primo grande aggiornamento software, che sblocca la funzionalità “over-the-air” (OTA) che a sua volta permetterà al software dell’auto di venire aggiornato automaticamente dalla casa madre.

Il processo per rendere le Ioniq 5 compatibili con gli aggiornamenti OTA è abbastanza semplice, anche se non del tutto automatico: l’alternativa più semplice è quella di recarsi al concessionario di fiducia che provvederà ad aggiornare il software, altrimenti si può scaricare il software in versione 220211 dal sito Hyundai Navigation Update, caricarlo su una chiavetta USB e installarlo autonomamente sull’auto – che è progettata per riconoscere il nuovo software sulla chiavetta e lo installerà automaticamente.

Una volta compiuto questo aggiornamento del sistema di base, l’auto sarà in grado di ricevere aggiornamenti OTA, un aspetto tecnico ormai fondamentale per le auto moderne, in particolare per quelle elettriche; gli aggiornamenti del sistema possono infatti migliorare sensibilmente non solo le capacità dei sistemi multimediali installati a bordo, ma anche quelle dell’auto stessa, al punto da migliorarne l’efficienza energetica e di conseguenza l’autonomia.

Grazie a questo aggiornamento, il sistema di infotainment della Hyundai Ioniq 5 sarà in grado di scaricare e installare tutti gli aggiornamenti software rilasciati operando in background, senza che venga richiesto all’utente di interrompere l’utilizzo del comparto multimediale dell’auto, né quello di navigazione che resterà sempre disponibile. Una volta concluso l’aggiornamento, il sistema invierà automaticamente una notifica all’applicazione Bluelink del cliente.

Hyundai ha annunciato l’intenzione di rilasciare 2 aggiornamenti OTA all’anno, con il primo previsto durante l’imminente estate.

Hyundai Ioniq 5 diventa sempre più tecnologica e connessa grazie al nuovo sistema operativo compatibile con aggiornamenti OTA, leggete qui le nostre prime impressioni dopo la prova di qualche mese fa.