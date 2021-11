Hyundai Ioniq 5, un nuovo aggiornamento assicura maggiore autonomia

A distanza di pochi mesi dalla sua commercializzazione nei mercati selezionati, il nuovo crossover di Hyundai potrebbe già ricevere un importante aggiornamento che consentirebbe di raggiungere percorrenze ancora superiori. Un rapporto dalla Corea afferma che un aggiornamento di Ioniq 5 potrebbe estendere la capacità della batteria dagli attuali 72,6 kWh a 77,4 kWh; un upgrade che potrebbe coinvolgere anche KIA EV6, dal momento che adotta la medesima piattaforma E-GMP.

ET News afferma che la batteria di dimensioni maggiori potrebbe assicurare fino a 10 km di autonomia in più; un valore contenuto senza dubbio ma estendibile ulteriormente in futuro come del resto ha già effettuato Audi con la sua Q4 e-Tron.

In aggiunta, si prevede che in futuro Hyundai rilasci una serie di aggiornamenti chiave dedicati al sistema di intrattenimento e all’assistenza alla guida. Inoltre, un pacchetto via OTA potrebbe abilitare ufficialmente la funzione V2G (Vehicle to Grid) che consentirà ai proprietari di restituire energia alla rete elettrica e funzionare quindi come una sorta di “backup su ruote”.

Allo stato attuale, Ioniq 5 è disponibile in tre allestimenti in Italia con due configurazioni; si parte dalla versione base con batteria da 58 kWh e propulsore da 170 Cv (384 km di autonomia) sino ad arrivare alla declinazione più professionale con trazione integrale, batteria da 72.6 kWh e propulsore da 305 Cv (430 km). Il nuovo aggiornamento dovrebbe garantire un’autonomia WLTP di 440 km (trazione integrale) e di 461 km (due ruote motrici). Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su questo futuristico e innovativo SUV, qualche settimana fa abbiamo pubblicato la nostra prova.