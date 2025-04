Hyundai Ioniq 6: rivoluzione di stile e anteprima della N

La rivoluzione elettrica di Hyundai continua a prendere forma con un restyling significativo della Ioniq 6, presentato in anteprima mondiale al Seul Mobility Show. La berlina elettrica del costruttore coreano, apprezzata per il suo design fluido e aerodinamico, si rinnova con un aggiornamento che non si limita a piccoli ritocchi estetici, ma introduce cambiamenti sostanziali sia negli esterni che negli interni. Il debutto completo è previsto per luglio, quando verranno svelati dettagli su motorizzazioni, prestazioni e listino prezzi, ma le prime immagini rivelano già un'evoluzione importante del modello, che punta a consolidare la sua posizione nel competitivo mercato delle elettriche premium.

Tra le novità più rilevanti della Ioniq 6 aggiornata spicca una controtendenza significativa nell'abitacolo. Hyundai ha deciso di reintrodurre un maggior numero di comandi fisici sulla consolle centrale, rispondendo così alle richieste sempre più insistenti dei clienti. Questo cambio di rotta rappresenta un'importante ammissione da parte del costruttore: la digitalizzazione totale degli interni, per quanto tecnologicamente avanzata, non sempre corrisponde a un miglioramento dell'esperienza d'uso.

Il display dedicato al controllo del climatizzatore è stato leggermente ingrandito per garantire una migliore leggibilità, mentre un nuovo volante a tre razze conferisce un aspetto più sportivo all'abitacolo. Anche la qualità dei materiali interni ha subito un innalzamento generale, con finiture più raffinate che sottolineano il posizionamento premium del modello.

Il frontale rappresenta uno degli elementi che hanno subito le modifiche più evidenti. Hyundai ha ripensato completamente la firma luminosa, introducendo una fascia LED superiore continua che attraversa tutta la larghezza dell'auto e integra le luci diurne. I fari principali sono stati riposizionati nella parte inferiore del paraurti nero, creando un effetto "nascosto" che conferisce alla vettura un aspetto più sofisticato e misterioso.

Al posteriore, il cambiamento più evidente riguarda l'eliminazione del doppio spoiler che caratterizzava il modello precedente. La casa coreana ha optato per un elemento aerodinamico unico in stile "ducktail", che conferisce alla coda un aspetto più pulito ed elegante, pur mantenendo l'efficienza aerodinamica che ha sempre contraddistinto la Ioniq 6. La grande novità di questa generazione aggiornata è l'introduzione dell'allestimento N Line, che rappresenta un ponte tra le versioni standard e la futura Ioniq 6 N ad alte prestazioni. Questa configurazione sportiva si distingue per i paraurti più aggressivi e una finitura bicolore che enfatizza il carattere dinamico della vettura. Le finiture nere e i paraurti maggiorati richiamano quelli già visti sulla Ioniq 5 N Line, creando una coerenza stilistica nella gamma elettrica del marchio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nelle immagini ufficiali diffuse da Hyundai si intravede sullo sfondo la silhouette della futura Ioniq 6 N, la versione ad alte prestazioni che verrà presentata ufficialmente a luglio. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, è probabile che questa variante sportiva erediti parte della tecnologia già vista sulla Ioniq 5 N, con potenze superiori ai 600 CV e caratteristiche specifiche pensate per esaltare le prestazioni.

Per quanto riguarda i powertrain delle versioni standard, è ragionevole aspettarsi che la Ioniq 6 aggiornata adotti gli stessi miglioramenti già introdotti sulla Ioniq 5, con possibili incrementi in termini di autonomia e prestazioni. Tutti i dettagli, comprese le specifiche tecniche complete e i prezzi delle diverse varianti, verranno svelati a luglio, quando Hyundai presenterà ufficialmente la gamma completa della sua berlina elettrica rinnovata.