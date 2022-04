La casa automobilistica Hyundai lancia nuovamente la Hyundai Electric Driving Experience, programma che permetterà agli utenti di provare gratuitamente per due giorni la Kona Electric. Parliamo inevitabilmente di un’iniziativa importante che mira a promuovere i nuovi veicoli elettrici del brand.

Dopo la prima edizione del 2021, la divisione italiana del marchio coreano permette nuovamente di provare gratuitamente per due giorni il Suv a emissioni zero più venduto del brand. Non dimentichiamo che il piano industriale di Hyundai prevede di raggiungere la completa neutralità dalle emissioni di CO2 entro il 2045.

Gli utenti interessati al Hyundai Electric Driving Experience possono prenotarsi fino al 30 giugno in tutti gli showroom della casa automobilistica coreana o, in alternativa, effettuando la prenotazione direttamente dal sito web di Hyundai Italia accedendo alla sezione dedicata. Tuttavia, la Kona Electric in dotazione sarà fornita sia di cavo per la ricarica che Card Charge MyHyundai, network di ricarica più esteso in Europa che permetterà agli utenti di ricaricare l’auto accedere alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.

La Kona Electric è disponibile con due diversi powertrain elettrici, la versione standard con motore da 100 kilowatt e batteria da 39.2 kilowattora, con oltre 300 chilometri di autonomia e la long-range dotata di una batteria da 64 kilowattora e un propulsore da 150 kilowatt, con oltre 480 chilometri di autonomia.

L’iniziativa conferma dunque l’obiettivo del brand di diventare carbon neutral entro il 2045; obiettivo che sembra concretizzarsi sempre più grazie alle vendite delle elettriche che nei primi due mesi del 2022 hanno visto un incremento rispetto all’anno precedente del 102%.

Gli automobilisti incuriositi dal SUV elettrico potranno dunque cogliere l’occasione di provare gratuitamente per due giorni la Hyundai Kona Electric a seguito della prenotazione.