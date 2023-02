Il responsabile dei sistemi di sicurezza alla guida di Hyundai ha confermato che la casa automobilistica sudcoreana è “molto vicina” al raggiungimento delle capacità di guida autonoma di livello 3. Secondo quanto riportato da Automotive News Canada, Brian Latouf ha affermato che la casa automobilistica è “fortemente concentrata” sul raggiungimento di questo obiettivo e vuole assicurarsi che lo faccia correttamente.

Ad oggi, Mercedes-Benz è l’unica casa automobilistica ad aver raggiunto con successo la capacità di livello 3 in più stati americani, nell’attesa dell’approvazione in altre regioni come la California. Hyundai inizierà lo sviluppo nel proprio paese di origine, in Corea, e solo successivamente chiederà di essere riconosciuta su scala mondiale.

“Nel mercato coreano, stiamo cercando di introdurre un livello 3 che sia una specie di sistema pilota capace di operare in autostrada limitando la velocità e seguendo la segnaletica”, ha affermato Latouf. Tuttavia, il dirigente ha chiarito che la tecnologia non è ancora pronta per la produzione.

Supponendo che la tecnologia soddisfi gli obiettivi di sicurezza e di sviluppo di Hyundai, il passo successivo è cercare l’approvazione in Nord America. La casa automobilistica si impegna a lavorare a stretto contatto con le agenzie governative per la sicurezza, in particolare la National Highway Transportation Safety Administration, per assicurarsi di ricevere l’ambita certificazione.

L’anno scorso, Hyundai ha iniziato a costruire il suo nuovo Safety Test and Investigation Laboratory con sede nel Michigan, da 5,16 miliardi di dollari, in preparazione per i prossimi test sul mercato statunitense. Hyundai non ha dichiarato esplicitamente quali modelli saranno tra i primi a ricevere il sistema semi-autonomo di livello 3. Tuttavia, crediamo che saranno Ioniq 5 e Ioniq 6 a ricevere per prime questa tecnologia e, solo successivamente, i modelli meno elettrificati.

La strada per Hyundai potrebbe, tuttavia, non essere così facile in quanto lo scorso anno Motional, la start-up di veicoli autonomi legata a Hyundai, ha ridotto la sua forza lavoro a causa di problemi finanziari. Al momento non è chiaro come il costruttore abbia intenzione di bilanciare il suo rapporto con Motional e la sua tecnologia di livello 3 sviluppata internamente.