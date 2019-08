Hyundai presenterà la sua racecar al salone di Francoforte

La casa automobilistica Hyunda nella giornata del 10 settembre verrà presentata la prima auto da corsa elettrica al 100% da parte di Hyundai Motorsport.

Manca ormai veramente pochissimo all’inizio della nuova edizione del salone dell’automobile che si terrà a Francoforte. Saranno molte le sorprese e le novità che verranno presentate nel corso dell’evento più importante dedicato all’automobile e sicuramente buona parte della scena verrà occupata dalla casa automobilistica sudcoreana Hyundai. Infatti, a quanto pare, nella giornata del 10 settembre verrà presentata in anteprima alla stampa la prima auto da corsa elettrica di Hyundai Motorsport.

La nuova auto da corsa completamente elettrica è una delle più grandi novità di quest’anno prodotte da Hyundai, dunque sembrerebbe che la casa automobilistica sud coreana sia pronta a fare un grosso passo avanti nell’ambito delle competizioni motoristiche. La nuova auto, quasi pronta a fare il suo debutto sulla scena, sarà svelata durante i due giorni del salone dedicati alla stampa internazionale, il 10 e l’11 settembre.

Il design della nuova auto elettrica Hyundai è ancora non chiaro, poiché si nota ben poco dalla prima immagine teaser. Insomma, per scoprire tutto il carattere della nuova automobile elettrica targata Hyundai bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Il team motorsport ha progettato e realizzato segretamente in Germania l’auto da corsa che potrebbe affiancarsi alla nota i35N TCR, competendo in un ipotetico campionato TCR prettamente elettrico. Il capo del team, Andrea Adamo, ha definito l’innovativa vettura come un nuovo capitolo della storia di Hyundai spiegando come l’impegnativo progetto è stato accolto con entusiasmo dalla casa automobilistica sud coreana, essendo considerato come un punto di partenza per le future attività automobilistiche di Hyundai.

Oltre alle competizioni sull’asfalto, Adamo ha menzionato la possibile partecipazione della vettura al World Rally Championship (WRC). Con la recente apertura all’elettrico di Opel per competizioni WRC, la strada per le altre case concorrenti potrebbe già essere stata segnata.