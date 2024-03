Sorpresa, l'elettrico batte il diesel anche al freddo

Lo scorso inverno nella città di Chicago, Stati Uniti, alcuni proprietari di Tesla hanno lamentato difficoltà di ricarica legate alle temperature estremamente basse che sono scese fino a -15. Tuttavia, se si escludono casi isolati come questo, la maggior parte dei proprietari di auto elettriche non ha riscontrato mai problemi simili. Anzi, ci sono alcuni casi noti che dimostrano il contrario.

Oggi vi raccontiamo la testimonianza che ci arriva dal distretto scolastico di West Grand, Colorado, dove gli autobus elettrici hanno sostituito le controparti diesel mostrando maggiore efficienza quando esposti a temperature estreme. Kremmling, una delle città più fredde degli Stati Uniti, ha visto i suoi scuolabus elettrici brillare durante il gelido inverno, mantenendo la carica delle batterie inalterata nonostante le temperature siano scese a oltre 30 gradi sotto zero.

La scuola di West Grand utilizza autobus elettrici dal 2020 e finora ha fornito feedback altamente positivi sulle prestazioni durante le giornate più fredde. Anche se in generale i veicoli elettrici possono avere un'autonomia ridotta in condizioni climatiche estreme, gli stessi autobus a gas e diesel presentano problemi in queste circostanze. Al contrario di quanto si possa pensare, quando le temperature scendono di molto sotto lo zero i veicoli diesel sono i primi a manifestare problemi all'avvio.

Bethany Aurinwhen, direttrice dei trasporti nel distretto scolastico di West Grand County, sottolinea che in inverno, quando le temperature scendono a 30-35 gradi sotto zero, gli autobus elettrici si comportano in modo eccellente, confermando che gli EV vanno benissimo anche se sottoposti a condizioni climatiche estreme. Non a caso, Casey Becker dell'EPA annuncia che nei prossimi mesi 49 scuolabus elettrici verranno destinati a nove distretti scolastici del Colorado, con ulteriori due previsti per Kremmling.