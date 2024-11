I clienti Bugatti spendono 500 mila euro in optional

Bugatti rivela che i suoi clienti spendono in media 500.000 euro aggiuntivi per personalizzare le loro auto di lusso. Mate Rimac, CEO dell'azienda, ha condiviso questa informazione in un'intervista a Top Gear, evidenziando come la clientela di fascia alta sia disposta a investire somme considerevoli per ottenere veicoli unici.

Questa cifra di personalizzazione supera il prezzo di listino di molte supercar di altre marche. Ad esempio, è significativamente più alta del costo di una Lamborghini Revuelto, che parte da circa 450 mila euro. La tendenza alla personalizzazione estrema riflette il desiderio dei clienti più facoltosi di possedere automobili veramente esclusive. Rimac ha dichiarato: "abbiamo programmi speciali che realizziamo con i nostri clienti. Le auto stanno diventando sempre più personalizzate. Ogni vettura è realmente speciale."

Il caso più eclatante è rappresentato dalla Mistral World Record Car, descritta come un vero e proprio pezzo unico. Il proprietario, che possiede anche gli altri tre modelli Bugatti detentori di record mondiali, ha probabilmente speso una cifra ancora maggiore per personalizzarla. La Mistral, presentata nell'agosto 2022, è stata venduta a 5 milioni di euro ciascuna, un milione in più rispetto alla Bolide da pista. L'ultima creazione di Bugatti, la Tourbillon, ha un prezzo leggermente inferiore di 3,8 milioni di euro, ma si prevede che future versioni speciali potrebbero costare di più.

Il record assoluto per una Bugatti nuova rimane però la La Voiture Noire, venduta per 11 milioni di euro alcuni anni fa. Con una produzione limitata a 250 esemplari, la nuova Bugatti Tourbillon si preannuncia ancora più esclusiva dei suoi predecessori come la Veyron (450 unità) e la Chiron (500 unità), promettendo di attrarre ulteriormente i collezionisti più esigenti alla ricerca dell'unicità assoluta nel mondo delle hypercar.