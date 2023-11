I monopattini elettrici andranno assicurati sempre, nessuno sconto in base all’utilizzo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto RC Auto, recependo così alcune recenti normative europee. Tra le novità, è destinata a far discutere l’assicurazione obbligatoria per "mezzi elettrici leggeri" - definizione che include anche i monopattini elettrici.

A onor di cronaca, va detto che la categoria non è ancora stata ben definita e quindi ci potrebbero ancora essere delle sorprese. Ci penserà un decreto attuativo a specificare che cosa sono questi “veicoli elettrici leggeri”, e quali saranno le possibili esclusioni. Per il momento, l’articolo 47 del codice della strada (classificazione dei veicoli) non è di particolare aiuto visto che appunto si sta cercando di creare una nuova categoria.

L’obbligo di assicurazione porta con sé anche l’obbligo di targa, quindi un ulteriore onere per chi ha deciso di sposare la “mobilità dolce” in monopattino. Il nuovo decreto parla specificamente di mezzi che siano in grado di superare i 25 Km/h, oppure che possano andare a più di 14 Km/h e abbiano un peso netto superiore ai 25 Kg. Numeri che sembrano fatti apposta per includere i moderni monopattini elettrici.

Vale la pena notare che si prevede un’assicurazione obbligatoria senza eccezioni; non sembra quindi che si potrà “accendere e spegnere” se, magari, il mezzo viene usato solo nella stagione estiva. Né sembra che faccia differenza l’uso su strade pubbliche o aree private.

A tal proposito, un’altra novità riguarda anche l'assicurazione per le auto, che diventa obbligatoria in qualsiasi luogo accessibile al pubblico, inclusi cortili o parcheggi condominiali - quindi una definizione che va oltre le strade pubbliche. L’unica opzione per non pagare l’assicurazione di un'auto, quindi, sembrare restare il box privato.

L’assicurazione stradale ci vuole

Senza dubbio la novità sarà sgradita a decine di migliaia di persone che hanno fatto del monopattino elettrico il loro mezzo principale - se ne vedono tanti nelle nostre città, ogni giorno.

Anche perché è una scelta economica, che permette di spostarsi più velocemente spendendo pochissimo. Se si aggiunge il costo di un’assicurazione, ovviamente, diventa un po’ meno interessante.

Ma anche pagando “il talloncino” il monopattino resta una scelta vantaggiosa e vantaggiosa. E diventa meglio per tutti, perché un veicolo su strada, grande o piccolo, può causare un incidente e dei danni. Si potrà senz’altro affermare che il monopattino è pericoloso soprattutto per chi lo guida, ma può capire - e capita - di colpire cose e persone, provocando danni anche gravi.

Ed è assolutamente necessario poter fare affidamento su strumenti che rimborsino il danno causato, che sono una preziosa forma di tutela per entrambe le parti.