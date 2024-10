Assicurazione monopattini elettrici obbligatoria? Ecco il punto della situazione

La micromobilità elettrica sta per affrontare un importante cambiamento normativo in Italia. L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici è ormai all'orizzonte, segnando una svolta significativa nel panorama della mobilità urbana sostenibile, nonché sull'utilizzo e sul funzionamento di questi dispositivi. Questa novità, parte di un più ampio processo di riforma del Codice della strada, mira a regolamentare in modo più efficace l'utilizzo di questi veicoli sempre più diffusi nelle nostre città.

Il percorso verso questa nuova normativa è stato lungo e articolato. Iniziato con l'approvazione di un disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri nel settembre 2023, ha visto poi il passaggio alla Camera il 27 marzo 2024. Attualmente, il provvedimento è in fase di esame al Senato, dove l'iter è iniziato il 17 aprile. Parallelamente, il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 ha introdotto modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della strada, aprendo la strada all'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri.

Queste riforme non riguardano solo l'assicurazione, ma includono anche altre misure di sicurezza come l'obbligo del casco per tutti gli utenti, indipendentemente dall'età, e l'introduzione di un contrassegno simile a una targa. L'obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza stradale e la responsabilità degli utenti di monopattini elettrici.

Tuttavia, nonostante l'approvazione di queste normative, l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo assicurativo non è ancora definita con precisione. Sono necessari ulteriori passaggi legislativi e operativi prima che questa misura diventi realtà per gli utenti dei monopattini elettrici in Italia.

Qual è la situazione attuale riguardo l'assicurazione dei monopattini elettrici in Italia?

La situazione attuale riguardo l'assicurazione dei monopattini elettrici in Italia è in una fase di transizione e attesa, con il rischio che addirittura molti modelli possano diventare illegali. Al momento, non esiste un obbligo generalizzato di assicurazione per questi veicoli, ma il quadro normativo sta evolvendo rapidamente verso l'introduzione di tale obbligo. Attualmente, l'assicurazione per i monopattini elettrici è volontaria per i privati. Molti proprietari scelgono di non assicurare i propri mezzi, principalmente a causa della mancanza di un obbligo legale e dei costi aggiuntivi che ciò comporterebbe. Tuttavia, alcune compagnie assicurative hanno già iniziato a offrire polizze specifiche per i monopattini elettrici, anticipando i cambiamenti normativi in arrivo.

Per quanto riguarda i servizi di sharing, la situazione è diversa. Le aziende che offrono monopattini elettrici in condivisione sono generalmente tenute a stipulare polizze assicurative che coprono i danni causati dai loro veicoli. Questo è spesso un requisito imposto dalle amministrazioni locali per concedere l'autorizzazione a operare nelle città, per evitare che infatti questi dispositivi non vengano più messi a disposizione pubblicamente.

Parallelamente, la riforma del Codice della strada, approvata dalla Camera il 27 marzo 2024 e attualmente in esame al Senato, include esplicitamente l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, insieme ad altre misure come l'uso obbligatorio del casco e l'introduzione di un contrassegno simile a una targa. Nonostante questi sviluppi legislativi, l'effettiva implementazione dell'obbligo assicurativo è ancora in sospeso. Si attende l'emanazione di un decreto attuativo interministeriale che definirà con precisione quali veicoli elettrici leggeri saranno soggetti all'obbligo e come questo verrà applicato nella pratica.

È importante notare che, anche in assenza di un obbligo specifico, i conducenti di monopattini elettrici sono comunque responsabili per i danni causati a terzi durante l'utilizzo del veicolo, in base all'articolo 2054 del Codice civile. Questa responsabilità civile verso terzi è il fondamento su cui si basa la futura assicurazione obbligatoria.

Come funzionerà l'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici?

L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici in Italia segnerà un importante passo avanti nella regolamentazione della micromobilità urbana. Questo nuovo sistema assicurativo, pur traendo ispirazione dall'RC Auto, sarà adattato alle peculiarità di questi veicoli leggeri, creando un equilibrio tra sicurezza e praticità d'uso. Al cuore di questa nuova polizza ci sarà la copertura della responsabilità civile verso terzi, offrendo protezione sia per i danni fisici che materiali causati involontariamente dal conducente durante l'utilizzo del monopattino. La copertura si estenderà a tutte le aree pubbliche e private aperte al pubblico, includendo parchi, piste ciclabili e zone pedonali dove questi veicoli sono autorizzati a circolare.

Un elemento chiave del nuovo sistema sarà l'introduzione di un contrassegno simile a una targa, che fornirà a ogni mezzo un identificativo unico. Questo non solo faciliterà il processo di assicurazione, ma aiuterà anche nell'identificazione in caso di incidenti o infrazioni, aumentando la responsabilità degli utenti. I premi assicurativi saranno calibrati considerando vari fattori, tra cui le caratteristiche tecniche del monopattino, l'età e l'esperienza del conducente, e la zona di utilizzo prevalente. Si prevede che questi premi saranno generalmente più contenuti rispetto a quelli delle auto, riflettendo il minor potenziale di danni gravi associati a questi veicoli leggeri.

Gli utenti dovranno portare con sé una prova dell'assicurazione, probabilmente in formato digitale, da esibire in caso di controlli. Questo potrebbe essere gestito attraverso app dedicate, che potrebbero anche offrire la flessibilità di attivare, disattivare o modificare la copertura, una funzionalità particolarmente utile per i servizi di sharing. Oltre alla copertura RC obbligatoria, le compagnie assicurative potrebbero proporre una gamma di coperture aggiuntive opzionali, come la tutela legale, l'assistenza stradale, la protezione contro furto e incendio, e la copertura infortuni per il conducente. Questa personalizzazione permetterà agli utenti di adattare la polizza alle proprie esigenze specifiche.

In caso di sinistro, il processo di denuncia e gestione sarà simile a quello già in uso per le auto, con la compilazione di moduli di constatazione amichevole o la denuncia alle autorità competenti per i casi più gravi. Le forze dell'ordine avranno il compito di verificare la presenza dell'assicurazione, con sanzioni previste per chi circola senza copertura. L'implementazione di questo nuovo sistema assicurativo sarà probabilmente graduale, con un periodo di transizione che permetterà agli utenti di adeguarsi alle nuove normative.

Quali sono i costi stimati per l'assicurazione obbligatoria dei monopattini?

La stima dei costi per l'assicurazione obbligatoria dei monopattini elettrici in Italia è un argomento di grande interesse e dibattito, considerando che l'implementazione di questa normativa è ancora in fase di definizione. Tuttavia, possiamo fare alcune proiezioni basate sulle informazioni attualmente disponibili e su confronti con situazioni simili in altri paesi.

Per i monopattini privati, si prevede che i costi dell'assicurazione obbligatoria saranno significativamente inferiori rispetto a quelli delle automobili, riflettendo il minor potenziale di danni gravi associati a questi veicoli leggeri. Le stime attuali suggeriscono che i premi annuali potrebbero oscillare tra i 30 e i 150 euro, a seconda di vari fattori.

Questi fattori includeranno:

La potenza e la velocità massima del monopattino (ridotta quindi per i migliori modelli economici) L'età e l'esperienza del conducente La zona di utilizzo prevalente (urbana, extraurbana, ecc.) Il livello di copertura scelto (minimo obbligatorio o esteso) La presenza di eventuali sinistri pregressi

Per un monopattino standard utilizzato in ambito urbano da un conducente adulto senza precedenti sinistri, è ragionevole aspettarsi un premio annuale intorno ai 50-80 euro per una copertura base di responsabilità civile.

Tuttavia, è importante notare che questi costi potrebbero variare significativamente tra le diverse compagnie assicurative e regioni d'Italia. Alcune compagnie potrebbero offrire tariffe più competitive per attirare clienti in questo nuovo segmento di mercato, mentre altre potrebbero adottare un approccio più cauto inizialmente, con premi più alti.

Quando sarà quindi obbligatoria l'assicurazione dei monopattini elettrici in Italia?

Al momento non esiste ancora una data certa per la sua implementazione. Il processo legislativo è in corso, e diverse proposte sono state presentate e discusse, ma nessuna è stata ancora definitivamente approvata e trasformata in legge.

Basandoci sulle informazioni disponibili e sulle dichiarazioni dei legislatori, è ragionevole aspettarsi che l'obbligo assicurativo possa essere introdotto nel corso del 2025, ma questa è solo una stima e potrebbe subire variazioni. Intanto, è ancora possibile scegliere uno dei migliori modelli per circolare in città, evitando inquinamento e fruendo di tutti i vantaggi garantiti da questi dispositivi, seppur sia bene assicurarsi di rispettare tutte le norme della strada.

