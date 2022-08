L’idea giunge direttamente dal Premier dell’Australia Meridionale, Peter Malinauskas, che ha rivelato che il governo chiederà una nuova legislazione rivolta ai proprietari di supercar.

In un comunicato stampa, l’ufficio del Premier ha affermato che la proposta di legge stabilirà un “nuovo schema di licenze per gli automobilisti che vogliono guidare auto super sportive d’élite ad alta potenza“. Per poterne guidarne una, i proprietari dovranno “adempiere a una formazione specifica e ad altri requisiti, simili alle patenti di motocicli e camion“. Inoltre, la legislazione chiederà ai costruttori di rimuovere la possibilità di disabilitare i sistemi di controllo (e di stabilità) così da impedire eventuali sinistri. In caso di incidente con danni a persone, al conducente sarà sospesa la patente fino alla conclusione delle indagini. L’ufficio del Premier ha proseguito affermando che la polizia del South Australia e l’ufficio del procuratore generale lavoreranno insieme per esplorare “le modifiche proposte al Criminal Law Consolidation Act” in relazione alla morte avvenuta alcuni anni fa in seguito ad un utilizzo sconsiderato di una supercar all’interno del contesto urbano.

davidclementephotography

La proposta giunge quindi in seguito alla morte di Sophia Naismith, che secondo la ABC è stata uccisa dopo essere stata investita da una Lamborghini fuori da un ristorante cinese nel 2019; l’autista dell’auto, Alexander Campbell, ha dichiarato di aver condotto la vettura senza le dovute precauzioni (alcuni testimoni hanno dichiarato che Alexander stesse accelerando bruscamente senza una particolare ragione) ma è stato recentemente assolto dalla morte dalla guida pericolosa.

La nuova legislazione dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine dell’anno e Malinauskas si aspetta già un “grado di resistenza” dai proprietari di supercar. Detto questo, considerato il sostegno bipartisan per alcune riforme, il cambiamento in Australia potrebbe davvero arrivare. Cosa ne pensate? Credete sia necessaria una legge di questo tipo anche nel nostro Bel Paese, magari includendo un corso di guida sicura o sportiva, oppure sia già tutto più che adeguato?