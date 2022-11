Le case automobilistiche dei marchi di lusso apparentemente non hanno motivo di preoccuparsi per il loro futuro immediato, con la maggior parte dei protagonisti in questo segmento che registrano guadagni record e enormi profitti. La Ferrari non è affatto preoccupata per un’economia difficile e Bentley afferma che il 2022 è il suo anno più redditizio di sempre; grazie in gran parte al successo di vendita del SUV Urus, anche la Lamborghini sta facendo eccezionalmente bene, ma c’è un aspetto negativo in questo successo. I nuovi clienti Lamborghini hanno un periodo di attesa agonizzante fino a 19 mesi, come confermato dall’amministratore delegato dell’azienda.

Con una domanda così elevata per i suoi prodotti, forse non sorprende che si parli seriamente di portare Lamborghini in borsa con un’offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di Francoforte fino a 15 miliardi di dollari entro i prossimi 18 mesi.

Secondo un’intervista di FOX Business con Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, la lunga attesa è dovuta in parte alla forte domanda per l’Urus, insieme al grande interesse per il suo prossimo modello di punta. I clienti richiedono inoltre sempre più livelli di personalizzazione delle loro auto, per i quali Lamborghini può addebitare prezzi premium per ottenere un margine di profitto ancora più elevato.

Come sappiamo, nei prossimi mesi, è previsto l’arrivo di una nuova supercar ibrida V12 che sostituirà l’ormai defunta Aventador; i dettagli sulla disposizione meccanica e sull’aspetto della nuova supercar non sono stati ancora rivelati, ma questo non ha impedito a 3.000 clienti molto facoltosi di effettuare preordini prima che si sapesse qualcosa di concreto sulla nuova vettura.

La domanda persistente e il profitto netto, consentirà a Lamborghini di applicare aggiornamenti significativi all’Urus, probabilmente aggiungendo ancora più potenza e sviluppando alla perfezione anche l’imminente sostituto dell’Huracan. Se pensavate che l’attesa per la vostra berlina o elettrica era lunga, non avevate fatto ancora i conti con il settore del lusso.