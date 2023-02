I veicoli elettrici stanno portando grandi novità nella società moderna, non solo le auto ma anche gli scooter, le biciclette e i monopattini stanno contribuendo a migliorare la qualità dell’aria, un aspetto che si traduce automaticamente in una migliore salute per tutti: lo studio condotto dalla Keck School of Medicine della University of Southern California ha collegato la diffusione dei veicoli elettrici a una migliore salute.

Mettiamo un attimo da parte l’aspetto del surriscaldamento globale e concentriamoci sulla salute dell’individuo che vive in ambienti urbani: ovviamente lo studio è stato condotto in California, uno degli stati del mondo dove si è vista la maggiore diffusione di veicoli elettrici in tutte le forme possibili. Il team di ricerca dell’università ha preso in esame diverse aree californiane mettendo a confronto il numero di immatricolazioni di veicoli elettrici con i livelli di inquinamento nell’aria, e infine con il numero di visite al Pronto Soccorso legate a episodi di asma, tra il 2013 il 2019.

Il trend è risultato subito chiaro: con l’aumentare del numero di auto a zero emissioni in una determinata area geografica, il numero di visite al Pronto Soccorso per attacchi d’asma diminuisce, così come i livelli di inquinamento nell’aria.

“Quando pensiamo agli effetti delle nostre azioni per quanto riguarda il surriscaldamento globale, pensiamo inevitabilmente ad effetti globali. L’idea che i cambiamenti fatti a livello locale possano migliorare la salute della comunità che ci sta intorno è un messaggio molto potente per il pubblico e per chi governa.” ha detto Erika Garcia, Ph.D.

Lo studio afferma che ogni 20 veicoli a zero emissioni introdotti in una comunità di 1000 persone, il numero di arrivi in Pronto Soccorso a causa dell’asma scende del 3.2%; nel periodo tra il 2013 e il 2019 il tasso di adozione di veicoli a zero emissioni è salito da 1.4 a 14.6 veicoli per 1000 persone.

Nonostante i benefici, anche in uno stato come la California i veicoli elettrici si diffondono solo nelle aree più ricche e servite; proprio in questo periodo è in corso un dibattito che spinge a convincere i governi locali a investire nell’infrastruttura di ricarica anche in zone meno ricche, così da spingere la diffusione di veicoli a zero emissioni. Secondo la ricerca, una massiccia diffusione dei veicoli elettrici potrebbe tradursi in ridotti costi per la sanità, un aspetto che ha sicuramente potenzialità che convincere chi di dovere a prendere decisioni radicali.