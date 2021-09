Ibride plug-in, per 6 italiani su 10 saranno le auto del futuro

Secondo il recente studio annuale “Automotive Customer Study” di Quintegia, ben 6 italiani su 10 dichiarano che la loro prossima auto potrebbe essere un’ibrida plug-in. La ricerca della società di consulenza ha visto protagonisti circa 3.700 automobilisti italiani.

Non a caso, la ricerca condotta da Quintegia mette in evidenza quelle che sono le preferenze degli italiani sulle alimentazioni ibride. Situazione piuttosto differente per diesel, GPL e metano che sono infatti in calo.

Preferenze che sottolineano quanto gli italiani siano pronti a passare alle nuove tecnologie. Le vetture a propulsione elettrica sono infatti in costante diffusione e inevitabilmente destinate ad aumentare.

Nel dettaglio, le auto ibride plug-in hanno ottenuto il 61% delle preferenze con un 6% che ha dichiarato di essere sicuro del prossimo acquisto. Il restante 55% ha invece dichiarato che acquisterà questa tipologia di auto.

Seguono i veicoli a benzina con una percentuale complessiva del 49%. Sul gradino più basso del podio troviamo la tecnologia ibrida full e mild hybrid. Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica questa raccoglie il 43% delle preferenze. 37% di preferenze invece per le motorizzazioni a gasolio con il 41% che ha dichiarato che non acquisterà un’auto di questo tipo.

Pochissime le preferenze per GPL e metano, che hanno raccolto rispettivamente il 23% e 19% dei consensi.

Dai risultati della ricerca si evince dunque che buona parte degli intervistati non considera ancora l’auto elettrica come quella di famiglia. Non a caso, il 65% dei possessori di una vettura BEV sostiene che non avrebbe effettuato l’acquisto se fosse stata l’unica soluzione del parco auto famigliare.