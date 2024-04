[SONDAGGIO] Riesci a notare la differenza di FPS quando giochi?

Secondo uno studio, molte persone non riuscirebbero a distinguere i 30 FPS dai 60 FPS e questo potrebbe effettivamente dar peso a tutti coloro che segnalano di non trovare effettivamente problematici i tanto odiati 30 FPS.

Riesci a notare la differenza di FPS quando giochi? Sopra i 30 FPS non vedo differenze (8%) Noto la differenza tra 30 FPS e 60 FPS (45%) Noto la differenza oltre i 60 FPS (24%) Noto la differenza anche sopra i 120 FPS (23%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 62 Vuoi cambiare la tua risposta?

Ovviamente questo vale per un gruppo di persone, ragion per cui ci teniamo a sapere quanto sia effettivamente vero tutto ciò, motivo che ci ha spinto a realizzare questo sondaggio tutto per la nostra community.

Quanti FPS riuscite effettivamente a notare mentre giocate? Sotto i 60? Oppure addirittura sopra i 120? Raccontateci anche se c'è qualche differenza tra gioco e gioco o tra genere e genere.

Fateci sapere nei commenti le vostri doti e che cosa ne pensate dello studio, che capita proprio a fagiolo, dopo le svariate polemiche su giochi come Dragon's Dogma 2, limitati a soli 30 FPS.