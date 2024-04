Qual è il miglior sequel videoludico di sempre secondo voi?

Lo sappiamo, lo sappiamo, scegliere il miglior sequel di sempre è impossibile, dopotutto quanti seguiti eccezionali sono usciti nel corso di tutti questi anni? BAFTA ha ben pensato di farlo scegliere agli utenti e abbiamo pensato: perché non fare qualcosa qualcosa di simile?

Qual è il sequel videoludico migliore di sempre? Red Dead Redemption II (14%) Halo 2 (4%) Half-Life 2 (28%) The Last of Us Parte II (8%) Mass Effect 2 (6%) The Witcher 3 Wild Hunt (31%) Portal 2 (6%) Modern Warfare II (2009) (4%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 103 Vuoi cambiare la tua risposta?

Siccome cinque titoli erano troppo pochi e dieci forse anche troppi, abbiamo deciso di selezionarne otto, tutti usciti negli ultimi 20 anni. Siamo consapevoli che in questo sondaggio manchino capolavori come: Dead Space 2, Assassin's Creed 2, Halo 3, System Shock 2, Gears of War 2, God of War 2, Max Payne 2 e tanti altri, ma sarebbe stato impossibile selezionarli tutti (magari in un futuro faremo una parte due).

Esposto ciò, vi invitiamo a votare quelli presenti in questa lista e dirci la vostra nello spazio riservato ai commenti, anche su giochi che non sono stati inseriti. Non vediamo l'ora di sapere quali giochi ritenete essere i migliori in assoluto in questo mercato.