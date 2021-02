Il 2021 sarà l’anno di Tesla contro Volkswagen: chi la spunterà?

Il 2020 si è concluso con Tesla ancora saldamente in testa a quasi tutte le classifiche di vendita di auto elettriche, in tutto il mondo, ma riuscirà la compagnia di Elon Musk a ripetere l’exploit anche nel 2021? Secondo gli analisti di LMC – una compagnia che dagli anni ’80 si è specializzata nella previsione di dati di mercato per il settore automotive – è molto difficile che ciò accada, visto l’arrivo sul mercato di player di un certo peso come per esempio Volkswagen.

Già nel 2021 Tesla e Volkswagen si ritroveranno a battagliare per il primo posto della classifica di vendite, ed entro il 2025 il colosso tedesco sarà l’assoluto leader del mercato delle auto elettriche. Come sarà possibile un cambiamento così radicale? La risposta è relativamente semplice: ad oggi, pur con l’enorme espansione che ha avuto negli ultimi mesi, Tesla riesce a produrre – a pieno ritmo, con sforzi superiori a quelli normalmente richiesti – quasi mezzo milione di auto in un anno. Per contro, una realtà come Volkswagen produce agilmente 10 milioni di veicoli nell’arco di un anno, e quando la compagnia deciderà di aumentare il focus sulla produzione di auto elettriche, potrà senza dubbio superare la produzione di Tesla.

Il mercato europeo sarà un importante benchmark per Volkswagen, dopo aver raggiunto la terza posizione tra le auto più vendute nel vecchio continente nell’arco del 2020: nonostante le vendite della ID.3 siano iniziate nel mese di settembre, la tedesca elettrica ha venduto ben 54,000 unità aggiudicandosi il terzo posto nella classifica dopo Renault Zoe con 99,000 unità, e Tesla Model 3 con 85,000 unità. Il 2021 vedrà inoltre l’arrivo del SUV elettrico Volkswagen ID.4, che a differenza di ID.3 sarà venduto in tutto il mondo, e a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla proposta Tesla – Model Y -per lo stesso segmento.

Gli analisti non hanno dubbi, Volkswagen, con le sue piattaforme MEB e PPE (con cui sono state realizzate i modelli Porsche Taycan e Audi e-Tron GT), diventerà molto presto la regina del mercato, ed entro il 2030 arriverà a produrre più di 30 milioni di auto elettriche.