Il 40% dei nuovi clienti Ferrari ha meno di 40 anni

Quando si pensa a una Ferrari, spesso si immagina un compratore benestante e di età avanzata. Non più, a quanto pare. Il prestigioso costruttore italiano di automobili di lusso sta vedendo un notevole cambiamento nella sua demografia di clientela, facendo breccia tra i giovani. Secondo le ultime informazioni rilasciate da Ferrari, il 40% dei nuovi clienti ha meno di 40 anni, segnando una svolta significativa verso un mercato più giovane.

La nuova era di Ferrari

Ferrari, noto per la sua esclusività, sta iniziando a cavalcare l'onda dei cambiamenti. Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha condiviso che l'azienda ha visto un aumento del 10 percento di acquirenti di età inferiore ai 40 anni rispetto a solo 18 mesi fa. Vigna ha elogiato il suo team per questa notevole trasformazione nel mercato di vendita di nuove auto. Resta però fermo sull'eredità della Ferrari. Allineandosi con il mantra originale del fondatore Enzo Ferrari, Vigna ha ribadito che Ferrari continuerà a limitare stretti controllo sulla produzione, facendo riferimento alla celebre politica di "fornire una vettura in meno di quel che richiede il mercato".

Massima esclusività in un mercato in evoluzione

Nonostante le richieste dei clienti di ridurre il tempo di consegna, che attualmente supera i due anni, Ferrari non ha intenzione di cedere. "Abbiamo un cliente di 78 anni che ha detto: 'Guarda, non posso aspettare due anni'. Un altro acquirente, di 37 anni, ha espresso la volontà di avere la sua Ferrari prima dei quaranta, e Vigna ha assicurato che l'avrebbe ottenuta a 39 anni.

Ma ciò che cambierà è come certe Ferrari saranno alimentate. L'azienda italiana di auto sportive sta preparando il lancio del suo primo veicolo completamente elettrico il 9 ottobre, insieme ad altri cinque nuovi modelli quest'anno.

Il cavallino rampante si fa elettrico

Il CEO di Ferrari è fiducioso nella strategia tripartita di Ferrari: motori a combustione tradizionali, ibridi e Ferrari completamente elettriche. Alcuni fedeli fan della Ferrari potrebbero non essere d'accordo con l'idea di una Ferrari alimentata a batteria, preferendo il rombo di un motore V12 aspirato naturalmente ad alto regime. Tuttavia, Vigna sostiene l'esistenza di una nuova ondata di clienti che compreranno solo veicoli elettrici, suggerendo che il futuro di Ferrari avrà anche una forte componente verde.

Insomma, tra audaci cambiamenti e il rispetto per le tradizioni, Ferrari si mostra pronta a cavalcare le nuove tendenze del mercato senza tradire l'esclusività e l'eccellenza che da sempre la contraddistinguono.