Il 90% delle Ferrari è ancora in circolazione

Il 90% di tutte le auto prodotte dal marchio Ferrari è ancora in circolazione. La notizia è stata comunicata da Andrea Scioletti, responsabile del programma pre-owned di Ferrari, durante un recente evento con i media a Maranello.

Questo dato straordinario evidenzia la longevità e l'eccellenza ingegneristica delle vetture Ferrari. Nonostante la reputazione di auto ad alte prestazioni, la casa di Maranello dimostra che i suoi modelli possono durare nel tempo se adeguatamente mantenuti.

Scioletti ha spiegato: "oltre il 90% della produzione totale Ferrari - più di 300.000 auto - è ancora su strada". Ha sottolineato l'importanza del programma Ferrari Approved per l'usato certificato, che ripristina i modelli usati riportandoli alle condizioni di fabbrica.

"Una Ferrari è per sempre"

"Il pre-owned è spesso la principale porta d'accesso per le nuove persone che si avvicinano al marchio Ferrari", ha aggiunto Scioletti. "Per questo motivo abbiamo creato diversi programmi per preservare l'esperienza delle auto nel tempo".

Il programma Ferrari Approved offre una garanzia fino a 24 mesi per i modelli fino a 16 anni di età o 120.000 km. Questo, insieme alla garanzia illimitata sui nuovi modelli e alla fornitura di ricambi originali anche per i classici, dimostra l'impegno dell'azienda nel mantenere le proprie auto su strada il più a lungo possibile.

Il 90% di Ferrari ancora circolanti è una percentuale notevole, superiore a marchi di massa come Toyota (80% dopo 20 anni) e di lusso come Porsche (70%).