Il nuovo Range Rover ce lo racconta Doug DeMuro (video)

Qualche giorno fa Land Rover ha presentato la quinta generazione del suo famoso SUV di lusso, il Range Rover; questo nuovo modello arriverà sul mercato nel 2022, a distanza di 9 anni dalla generazione attuale. Per il momento non è ancora possibile fare prove su strada, ma il famoso youtuber Doug DeMuro ha avuto l’occasione di osservare da vicino un modello di pre-produzione, e nel video ci racconta di tutta la tecnologia che Land Rover ha concentrato all’interno del suo nuovo SUV.

A un primo sguardo potreste pensare che l’aspetto esteriore del nuovo Range Rover non sembri particolarmente rivoluzionario, e avreste ragione: è stata Land Rover stessa a confermare questa impressione, dichiarando di aver lavorato al rinnovo delle linee ma senza stravolgimenti. Sui paraurti sono stati integrati nuovi gruppi ottici a LED, e frontalmente troviamo una nuova griglia, il tutto disegnato con l’intento di rendere le linee più semplici possibili.

Durante il video ci vengono anticipate le due motorizzazioni che Land Rover ha previsto per il lancio della 5° generazione di Range Rover: si potrà scegliere tra un 6 cilindri benzina da 400 cavalli e un V8 twin turbo da 525 cavalli, mentre successivamente al lancio Range Rover rilascerà anche un modello con motorizzazione di tipo plug-in hybrid.

Nel video Doug DeMuro entra nel dettaglio di tutta la tecnologia installata a bordo dell’imponente SUV da più di 100,000 $, e ci racconta di come il portellone posteriore sia stato riprogettato per essere più funzionale e comodo, ci mostra la terza fila di sedili (per un totale di 7 posti) installata sul modello a passo lungo – sedili che possono essere ripiegati elettricamente e sono riscaldati come tutti gli altri presenti a bordo – e ci racconta di tanti altri pulsanti presenti a bordo. Proprio come all’esterno, anche internamente la parola d’ordine è semplicità ed efficienza, per cui troviamo pochi tasti ma ben studiati e in grado di gestire tante funzioni differenti, per attivare tutte le diverse tecnologie presenti a bordo.

Di seguito vi riportiamo il video di Doug, così che anche voi possiate scoprire tutti i segreti del nuovo Range Rover.