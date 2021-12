Dacia Jogger, la 7 posti dal prezzo imbattibile arriva in Italia

Durante il mese di settembre, è stata presentata la nuova Dacia Jogger e, oggi, può essere ordinata anche in Italia. Tuttavia, prima che il veicolo possa arrivare nelle nostre concessionarie sarà necessario attendere il mese di marzo 2022. Il nuovo modello di auto del brand del Gruppo Renault, è disponibile in diversi allestimenti, ossia Essential, Comfort e Limited Edition Extreme. Inoltre, non manca un’ulteriore versione Limited Edition Extreme UP la quale è caratterizzata da una dotazione di serie maggiormente ampia. Nello specifico, l’allestimento Essential prevede – di serie – ESC, ABS, AEBS, Hill Start Assist, frenata di emergenza, ma anche il volante che può essere regolato in altezza, media control, cerchi in acciaio da 16 pollici e molto altro ancora. Per quanto riguarda invece la versione Comfort, la Dacia Jogger è equipaggiata dal clima manuale, cruise control, censori di parcheggio posteriori, media display e cerchi da 16 pollici Flex Wheel.

Il modello Limited Edition Extreme prevede invece il clima automatico, Key Less Entry, camera dedicata al parcheggio posteriore e cerchi in lega da 16 pollici Black. Per concludere, con l’esclusivo allestimento Limited Edition Extreme UP sono stati incrementati i pacchetti Pack Techno e Pack Drive Plus. Il nuovo veicolo dal marchio Dacia è disponibile, inoltre, sia nella versione da 5 posti che da 7, è bene precisare però che la versione Essential è disponibile solamente con 5 posti. La nuova auto si basa sulla piattaforma CMF-B, è lunga 4.547 mm, larga 1.784 mm e alta 1.632 mm. Il suo passo è invece di 2.897 mm. La versione a 5 posti, è caratterizzata da un volume del bagagliaio di 708 litri che raggiunge i 1.819 litri con i sedili posteriori ripiegati. Il modello con 7 posti, invece garantisce un volume di 160 litri e raggiunge i 506 litri con la terza fila di sedili ripiegati.

La Dacia Jogger può essere acquistata in due motorizzazioni differenti: benzina TCe 110 e motore bifuel benzina/GPL ECO-G 100. Nel primo caso abbiamo un turbo 1.0 a 3 cilindri con iniezione diretta il quale è in grado di erogare 110 CV con 200 Nm di coppia. Il motore bifuel, invece, è un 3 cilindri turbo 1.0 che eroga una potenza di 100 CV e 170 Nm di coppia, grazie al quale – insieme ai 2 serbatoi da 40 l (GPL) e da 50 l (benzina) – è possibile percorrere 1.000 km. Per quanto riguarda il prezzo, la nuova Dacia Jogger può essere acquistata ad un costo base di 14.650 euro (versione Essential on motore a benzina). Nel 2023 è attesa anche la versione ibrida.