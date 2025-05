Il nuovo V8 AMG sfida il downsizing

In un mondo automobilistico sempre più orientato all'elettrificazione, Mercedes-AMG nuota controcorrente riaffermando il valore dei propulsori di grande cilindrata. Mentre i concorrenti riducono dimensioni e cilindri dei loro motori, la divisione sportiva della stella a tre punte sta investendo risorse considerevoli nello sviluppo di un nuovissimo V8. Una scelta controcorrente che risponde a precise logiche di mercato e a una domanda che, contrariamente alle previsioni, non accenna a diminuire. Secondo Michael Schiebe, responsabile di AMG, l'azienda ha rilevato un interesse persistente per vetture di lusso dotate di otto cilindri e intende continuare a "realizzare i sogni dei clienti".

Il nuovo V8 in fase di sviluppo ad Affalterbach rappresenta un investimento strategico per Mercedes. Nonostante l'azienda avesse inizialmente descritto questo propulsore come un "V8 elettrificato di nuova generazione e ad alta tecnologia", Schiebe ha precisato a Car and Driver che AMG non ritiene "necessariamente opportuno spingersi così lontano sull'ibridazione". Un'osservazione basata su feedback concreti: gli appassionati che frequentano i circuiti preferiscono l'esperienza pura dei motori a combustione interna, come quella offerta dalla GT63 Pro, rispetto alla più potente ma anche più pesante GT63 S E-Performance dotata di tecnologia ibrida plug-in (che quindi necessita di una wallbox per essere ricaricata).

La decisione di continuare a investire sui motori V8 si basa su analisi finanziarie che suggeriscono come questa strategia possa rivelarsi redditizia nel lungo termine. Mercedes-AMG ha individuato mercati chiave, come gli Stati Uniti, dove le normative sulle emissioni sono meno severe rispetto all'Unione Europea, che dal 2035 vieterà (ma sarà davvero così?) di fatto la vendita di nuove auto a benzina.

Il nuovo propulsore potrebbe trovare applicazione non solo nei modelli che già montano motori a otto cilindri, ma anche in vetture che attualmente dispongono di un numero inferiore di cilindri. Tuttavia, non bisogna farsi illusioni sul ritorno del V8 nella C63. Un portavoce AMG ha smentito categoricamente le voci che circolavano a inizio anno riguardo alla possibilità di ripristinare i quattro cilindri mancanti nella sportiva di segmento medio. Anzi, secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania, Mercedes potrebbe addirittura cancellare la C63 per sostituirla con una C53 equipaggiata con un sei cilindri, anche se l'azienda ha rifiutato di commentare queste speculazioni.

Vale la pena ricordare che il V8 non è nemmeno il motore più grande nell'offerta Mercedes. L'azienda ha recentemente promesso di mantenere in vita anche il possente V12, un propulsore biturbo da 6,0 litri riservato alla classe S. Lo stesso motore a dodici cilindri viene utilizzato anche dalla Pagani Utopia, a dimostrazione dell'eccellenza tecnica raggiunta da AMG nella produzione di propulsori di grande cilindrata.

Il panorama dei motori V12 si sta rapidamente restringendo. BMW ha abbandonato questa configurazione tre anni fa, mentre Audi non commercializza auto con motore W12 dal 2017. Anche la versione Bentley del W12 è stata dismessa circa un anno fa. Solo pochi produttori di auto di lusso e supercar come Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Lamborghini e Gordon Murray Automotive continuano a offrire propulsori V12, mentre Bugatti si è spinta oltre, sviluppando un incredibile V16.

La scommessa di Mercedes-AMG sui motori di grande cilindrata rappresenta una visione alternativa del futuro dell'automobile, dove la tradizione e l'innovazione possono coesistere. Mentre il resto dell'industria sembra concentrarsi esclusivamente sull'elettrificazione, la casa tedesca dimostra che c'è ancora spazio per soluzioni tecniche diverse capaci di soddisfare le esigenze di una clientela appassionata e esigente.