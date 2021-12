Il prezzo delle auto usate cresce del 20% in un anno

Una recente analisi di AutoScout24 dedicata al prezzo delle auto usate ha rivelato che nel novembre 2021 gli acquirenti di auto usate si son trovati a pagare, in media, quasi il 20% in più rispetto a novembre 2020. Questo si traduce in una differenza media di € 3.726, una somma significativa per la maggior parte dei consumatori.

“In termini di dinamica dei prezzi nel mercato delle auto usate, il 2021 è stato un anno assolutamente eccezionale“, ha dichiarato in una nota Stefan Schneck, responsabile delle vendite in Germania di AutoScout24. “Nel 2020 i prezzi sono rimasti quasi allineati a quelli dell’anno precedente, la crescita è una vera e propria novità“.

Secondo Schneck, la crescita è legata ad una serie di fattori come, ad esempio, la pandemia di Coronavirus e la crisi dei semiconduttori. Mentre il primo aspetto è relativo al fatto che, complice l’elevato rischio di contagio, le automobili sono state utilizzate più frequentemente, il secondo scenario è legato alla continua interruzione di alcuni stabilimenti e all’assenza di determinati accessori o addirittura modelli. La carenza di semiconduttori ha quindi aumentato ulteriormente la domanda di auto usate con molti consumatori che, pur di non attendere diversi mesi, hanno preferito acquistare soluzioni usate. Il sito tedesco rileva importanti modifiche a tutte le motorizzazioni, anche a quelle considerate “alternative”; i prezzi dei veicoli elettrici sono aumentati del 9% a una media di 33.243 €, gli ibridi del 5% a una media di 35.279 €, i prezzi delle auto a benzina sono aumentati del 9% a una media di € 20.405 e i prezzi dei diesel raggiungeranno una media di € 25.035 (8%). Gli incrementi maggiori sono stati rilevati per i veicoli di piccole-medie dimensione, ad esempio le berline e le city-car sono aumentate rispettivamente del 14 e 12%. Meno marcato l’aumento del prezzo dei SUV, limitato ad un 8%.

Considerata l’attuale situazione sanitaria e il continuo problema legato ai semiconduttori, come abbiamo evidenziato in questo approfondimento, è probabile che il prezzo delle auto usate continui a lievitare durante il prossimo anno anche considerando che, con eventuali incentivi, gli acquirenti potrebbero beneficiarne ulteriormente.