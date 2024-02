Il SUV Macan è il più richiesto di casa Porsche, vendite record nel 2023

Porsche Italia ha concluso il 2023 con risultati estremamente positivi, guardando ora con fiducia verso il futuro, soprattutto grazie all'arrivo tanto atteso della Macan elettrica. Durante un incontro con la stampa presso l'Experience Center in Franciacorta, il CEO Pietro Innocenti ha presentato i risultati della filiale italiana della Casa di Zuffenhausen. Le vendite e i ricavi sono cresciuti significativamente rispetto all'anno precedente: le consegne, che hanno raggiunto le 7.642 unità, sono aumentate del 5%, superando il tasso di crescita del 3% registrato a livello di gruppo, mentre il fatturato è aumentato del 26%, grazie anche al contributo delle personalizzazioni.

Tra i modelli singoli, la Macan è stata la più richiesta, con 3.267 consegne (pari al 43% del totale), seguita dalla 911 (1.718 unità, 22%), dalla Cayenne (1.376, 18%) e dalla Taycan (587, 8%). Le prospettive future sono altrettanto positive, con previsioni di ulteriori miglioramenti nel 2024. Si prevede che i ricavi supereranno il miliardo di euro grazie al lancio di nuovi modelli, tra cui la Macan elettrica, già disponibile all'ordine a un prezzo base di 88.187 euro, con le prime consegne previste per l'estate. La gamma delle vetture elettriche sarà ampliata entro la fine del primo trimestre con il lancio della nuova Taycan, mentre sono in programma il lancio imminente della Panamera ibrida e quello della 911 entro la fine dell'anno.

L'ottimismo del CEO si basa anche sui programmi di investimento e sull'espansione dei punti di contatto con la clientela. Porsche Italia pianifica di investire 130 milioni di euro fino al 2028 per aggiornare i saloni secondo nuovi standard stilistici, aprendo nel 2024 sei nuovi Destination Porsche e due centri di assistenza, oltre all'avvio del nuovo format commerciale Porsche Now in vari centri urbani. Riguardo alle strategie di elettrificazione, Innocenti ha sottolineato l'obiettivo di raggiungere un peso dell'80% delle vendite globali con veicoli a batteria entro il 2030, rispetto al 21,9% del 2023, che include anche le Phev.