Il team di Apple Car si allarga: arrivano due ingegneri da Mercedes

Nelle ultime settimane abbiamo riportato diverse notizie e voci di corridoio riguardanti Apple Car e, stando agli ultimi riscontri, sembra che il team di Cupertino si sia allargato ulteriormente assumendo due ingegneri che lavoravano in Mercedes. Come anticipato in più occasioni, con molta probabilità, Apple dovrebbe svelare in futuro un’auto elettrica dotata di funzionalità di guida autonoma; Apple non è l’unico a volersi affacciare in questo mercato, anche Huawei, Xiaomi e addirittura Sony sembrano interessati a proporre qualcosa di analogo.

Uno dei due ingegneri Mercedes è Anton Uselmann, che si occupava in Mercedes dello sviluppo del sistema di guida dei veicoli focalizzandosi sulla produzione di massa, sterzo, dinamica e progetti. In Apple ha assunto il ruolo di Product Design Engineer, ruolo che in passato ha occupato anche per Porsche. Del secondo neo assunto purtroppo non si hanno informazioni in merito ma siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare. Con il nome in codice “Project Titan”, la Apple Car è uno dei progetti sviluppati più in segreto dell’azienda di Cupertino; le indiscrezioni al momento sono state tantissime, ma nonostante questo aspetto non sappiamo ancora quale sarà la forma o in quale segmento andrà ad inserirsi.

Dal punto di vista strategico, Apple sarebbe in contatto con diversi fornitori per assicurarsi una produzione a pieno regime senza alcun tipo di intoppo. Foxconn è il nome più quotato, soprattutto se consideriamo che proprio in questi giorni ha stretto una joint venture con Stellantis per la produzione di cruscotti smart. Mentre l’accordo con Hyundai è ormai saltato, con Toyota potrebbe nascere una nuova e stretta alleanza che potrebbe consentire l’avvio della produzione della vettura per il 2024. A Toyota sicuramente non mancano le capacità strutturali e conoscitive per produrre un’auto elettrica, anche marchiata Apple, considerati gli anni di esperienza maturati nel settore automotive.