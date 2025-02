Il V8 di BMW sopravvivrà ancora a lungo

BMW conferma che continuerà a produrre motori V8 per soddisfare la domanda dei mercati americano e mediorientale. Frank Weber, responsabile dello sviluppo di BMW, ha dichiarato in un'intervista ad Automotive News che "i V8 sono qui per restare. Continueremo a offrire motori V8".

La decisione di BMW va controcorrente rispetto al trend di downsizing dei motori che sta coinvolgendo l'industria automobilistica. Nonostante l'azienda abbia già eliminato i motori V12 e V10 dalla sua gamma, il V8 rimarrà in produzione per soddisfare le preferenze dei clienti in mercati chiave come Stati Uniti e Medio Oriente.

Weber ha spiegato che un motore sei cilindri in linea elettrificato non può sostituire completamente un potente V8 agli occhi degli acquirenti di quei mercati. Secondo il dirigente BMW, i clienti "apprezzano la fluidità, il sound e la sensazione di un V8", caratteristiche che un powertrain ibrido downsized non può replicare pienamente nonostante prestazioni simili.

Un altro fattore che gioca a favore del mantenimento dei V8 è la differenza nelle normative sulle emissioni tra Europa e altri mercati. Le regolamentazioni più permissive in USA e Medio Oriente permettono a BMW di continuare a offrire motori di grande cilindrata in quei paesi, mentre in Europa potrebbe essere costretta a eliminarli in futuro.

Sebbene Weber non abbia specificato quali futuri modelli monteranno motori V8, è probabile che le grandi SUV di lusso come X5, X6 e X7 continueranno ad offrire questa opzione, almeno negli Stati Uniti. Il V8 biturbo da 4.4 litri dovrebbe rimanere disponibile anche in Medio Oriente e in altre regioni con normative sulle emissioni meno stringenti.

La scelta di BMW evidenzia le differenze tra i vari mercati automobilistici globali. Mentre in Europa l'azienda offre anche motori a tre cilindri da 1.5 litri su alcuni modelli, negli Stati Uniti il motore più piccolo resta il quattro cilindri. La decisione di mantenere i V8 per specifici mercati sottolinea l'importanza di adattare l'offerta alle preferenze e alle normative locali.