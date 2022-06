Nel corso degli ultimi anni il numero di autovetture in rapporto alla popolazione residente è progressivamente aumentando. Nella classifica delle nazioni europee con più auto per persona c’è anche l’Italia: lo scorso mese, la stessa Istat, aveva evidenziato come negli ultimi 6 mesi, 84 italiani su 100 hanno usato come mezzo di trasporto principale la propria auto, preferendola ai mezzi pubblici.

Nonostante siano sempre di più gli utenti che preferiscono utilizzare i servizi di sharing, l’auto di proprietà rimane la preferita. A darne conferma è una nuova ricerca condotta dal comparatore web Confused.com, che ha stilato la classifica delle nazioni europee con più auto per persona.

Primo in classifica il Lussemburgo dove si registrano 681 auto per 1.000 abitanti. Dato che potrebbe variare se consideriamo l’elevato numero aziende con sede in Lussemburgo che immatricolano le loro flotte di auto aziendali nel paese. A seguire, sui più alti gradini della classifica, l’Italia che registra 663 automobili ogni 1.000 abitanti. Al terzo posto, invece, Cipro con 645 vetture per 1.000 residenti.

Confused.com ha, inoltre, stilato la classifica degli stati europei in cui conviene di più acquistare una vettura. La posizione dell’Italia? Il risultato non è dei migliori visto che il nostro Paese si piazza al 18esimo posto con un prezzo medio di 24.900 euro.