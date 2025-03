In Italia ci sono 694 auto ogni 1.000 abitanti: un record

Nessuno come noi in Europa. L'Italia si distingue nel panorama europeo della mobilità per un dato che, anno dopo anno, solleva interrogativi sulla sostenibilità: il nostro Paese vanta il tasso di motorizzazione più elevato del continente. L'analisi dei dati più recenti non solo conferma questa posizione di vertice, ma evidenzia una tendenza alla crescita che distanzia ulteriormente l'Italia dalla media dell'Unione Europea. Questo fenomeno riflette dinamiche complesse e stratificate, influenzando profondamente le città, l'ambiente e la società.

I numeri ufficiali offrono un quadro inequivocabile. Secondo le rilevazioni dell'ISTAT relative al 2023, l'Italia ha raggiunto il tasso di motorizzazione più alto dell'UE, toccando quota 694 autovetture ogni 1.000 abitanti. Questo valore si confronta con una media europea di 571 auto per 1.000 abitanti nello stesso periodo, come confermato anche da enti statistici di altri paesi membri come il tedesco Destatis. Il dato diventa ancora più eloquente se si osserva il trend: mentre le altre principali economie europee registrano aumenti contenuti o una sostanziale stabilità, il tasso italiano mostra una crescita media annua costante, pari a circa il +1,3% dal 2018. Questo ritmo supera nettamente quello di nazioni come Germania, Spagna e Francia. Tali cifre non rappresentano soltanto un'alta propensione al possesso dell'auto, ma segnalano una dipendenza persistente dal veicolo privato e una transizione verso modalità di trasporto alternative che stenta a decollare.

Le cause di una dipendenza

Diverse ragioni concorrono a spiegare questa persistente egemonia dell'automobile nel contesto italiano. Fattori storico-culturali hanno certamente un peso, avendo elevato per decenni l'auto a simbolo di status, indipendenza e benessere economico, un'eredità culturale difficile da scalfire. A ciò si aggiungono le frequenti debolezze strutturali che affliggono il sistema di trasporto pubblico locale in molte aree del Paese. Nonostante la presenza di servizi efficienti in alcuni contesti, spesso si riscontrano carenze (nel 2024 1 Frecciarossa su 3 è in ritardo e il 37% del trasporto su rotaia non è risultato arrivare a destinazione all'orario previsto) in termini di capillarità della rete, integrazione tra diverse modalità di trasporto, frequenza delle corse e convenienza economica, rendendo l'auto l'opzione percepita come più affidabile, specialmente al di fuori dei grandi centri urbani e in vaste aree del Paese.

Foto di NoName_13 da Pixabay

Contribuisce al fenomeno anche la specifica conformazione del territorio italiano, caratterizzata da un'urbanizzazione diffusa, il cosiddetto "sprawl", che allunga le distanze tra residenza, luoghi di lavoro e servizi essenziali. Questo modello insediativo, unito a un elevato tasso di pendolarismo spesso su medie e lunghe distanze, rende per molti cittadini il mezzo privato quasi indispensabile nella vita quotidiana. Infine, un fattore determinante è la lentezza con cui procede la transizione ecologica del parco veicolare. La diffusione di auto a basse emissioni, in particolare quelle elettriche, è ancora molto limitata rispetto ad altri Paesi europei. Secondo i dati ISTAT del 2023, nelle città capoluogo le auto puramente elettriche rappresentavano appena lo 0,6% del totale circolante, mentre le ibride si attestavano al 6,9%. Continuano a dominare le alimentazioni tradizionali a benzina e diesel, componendo un parco auto complessivamente datato e, di conseguenza, più inquinante.

Città a confronto

L'analisi del fenomeno a livello territoriale rivela un quadro eterogeneo, con marcate differenze tra le diverse aree del Paese. Le grandi aree metropolitane come Roma, Milano, Napoli e Torino non solo registrano alti tassi di possesso di automobili, ma devono fare i conti con densità veicolari (numero di veicoli per chilometro quadrato) estremamente elevate. Città come Napoli raggiungono picchi impressionanti, superando i 7.500 veicoli per km² di superficie urbanizzata nel 2023, secondo l'ISTAT. Questa concentrazione si traduce inevitabilmente in problemi cronici di congestione del traffico, inquinamento atmosferico elevato e forte pressione acustica, problemi che misure come le Zone a Traffico Limitato (ZTL) o le aree a pedaggio urbano, pur utili, faticano a risolvere completamente.

L'ISTAT evidenzia inoltre un significativo divario tra il Nord e il Sud del Paese. Le regioni e le città meridionali presentano spesso criticità maggiori, sia per quanto riguarda i tassi di motorizzazione sia per la lentezza nell'adozione di veicoli a minore impatto ambientale. Sebbene l'indice che misura il potenziale inquinante medio del parco auto stia gradualmente migliorando a livello nazionale, esso tende a rimanere più elevato in molte realtà urbane del Mezzogiorno, segnalando una maggiore urgenza di intervento in queste aree.

L'impatto ambientale, economico e sociale

Le conseguenze di un tasso di motorizzazione così elevato sono profonde e si manifestano in molteplici ambiti. Sul fronte ambientale, l'intenso traffico veicolare, aggravato dalla lentezza nel rinnovamento del parco auto con modelli più puliti, rappresenta una delle principali fonti di inquinamento dell'aria nelle città, con emissioni nocive come PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono. A ciò si aggiunge l'inquinamento acustico, con impatti diretti sulla salute pubblica, in particolare sulle malattie respiratorie e cardiovascolari, e un peggioramento generale della qualità della vita urbana.

Dal punto di vista economico, la congestione stradale genera costi considerevoli per la collettività, legati al tempo perso negli spostamenti, al maggior consumo di carburante, all'usura accelerata delle infrastrutture stradali e ai costi sanitari derivanti dagli incidenti e dalle patologie correlate all'inquinamento. Infine, sul piano sociale e urbanistico, il predominio dell'automobile rafforza una cultura della mobilità incentrata sull'individuo, rendendo più difficile lo sviluppo e l'accettazione di alternative collettive e sostenibili. Richiede inoltre un notevole consumo di suolo pubblico per strade e parcheggi, spesso a scapito di spazi verdi, aree pedonali e luoghi di socialità. Questa situazione complica anche il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del settore trasporti, come testimonia l'indicatore delle Nazioni Unite relativo ai veicoli a combustibili fossili pro capite, che in Italia risultava ancora in lieve aumento nel 2023.

Verso una mobilità diversa

Affrontare e invertire la tendenza alla crescente dipendenza dall'auto privata richiede un cambio di paradigma e l'adozione di un approccio integrato e coraggioso. Non esiste una soluzione unica, ma è necessario agire su più fronti contemporaneamente. Un pilastro fondamentale è il potenziamento quantitativo e qualitativo del trasporto pubblico locale, che deve diventare un'alternativa realmente competitiva all'auto privata in termini di efficienza, capillarità della rete, frequenza, comfort, integrazione tariffaria e convenienza economica.

Le politiche urbanistiche svolgono un ruolo determinante: è necessario favorire modelli di sviluppo urbano che riducano la necessità di spostamenti motorizzati lunghi, promuovendo la cosiddetta "città dei 15 minuti" dove i servizi essenziali sono raggiungibili a piedi o con i mezzi pubblici. Al contempo, occorre gestire la domanda di mobilità privata attraverso strumenti utili che non gravino fino all'esasperazione sul cittadino. Il quale, spesso, non ha alternativa all'automobile per raggiungere il luogo di lavoro o alcune zone della città non adeguatamente raggiunte dai servizi pubblici.

Infine, è utile pensare di accelerare in modo - economicamente - sostenibile la transizione verso veicoli a zero emissioni. Questo richiede non solo incentivi all'acquisto più efficaci e stabili nel tempo, ma soprattutto un massiccio e rapido sviluppo dell'infrastruttura di ricarica pubblica e privata, per superare l'attuale ritardo italiano rispetto ad altri Paesi europei, come evidenziato dai dati di mercato e dalle analisi di settore dell'EEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) e dello stesso ISTAT.

Un bivio per la mobilità italiana

I dati relativi al 2023, con le loro 694 automobili ogni mille abitanti, confermano senza ombra di dubbio il ruolo centrale, e ancora in espansione, dell'automobile nel sistema di mobilità italiano. Se da un lato questo fenomeno può essere interpretato come un indicatore di diffuso accesso a un bene considerato essenziale, dall'altro genera sfide ambientali, sanitarie, economiche e sociali sempre più pressanti e non più procrastinabili.

Il futuro della qualità della vita nelle città italiane, la salute dei cittadini e la capacità del Paese di rispettare gli impegni internazionali sulla riduzione delle emissioni climalteranti dipendono anche dalla volontà e dalla capacità di intraprendere una decisa inversione di rotta. È necessario passare da un modello quasi esclusivamente "auto-centrico" a un ecosistema di mobilità multimodale, in cui trasporto pubblico efficiente, mobilità attiva e servizi condivisi diventino opzioni concrete, convenienti e sicure per la maggioranza degli spostamenti. L'Italia si trova a un bivio: continuare sulla strada attuale o imboccare con decisione quella della sostenibilità. Intesa come sviluppo utile a migliorare la qualità della vita di cittadini e utenti. La seconda opzione, sebbene impegnativa, appare l'unica in grado di garantire un futuro più vivibile per le comunità urbane e per l'intero Paese.