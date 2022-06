Presentato il nuovo connettore per la ricarica rapida dedicato ai mezzi pesanti realizzato da CharIN. L’organizzazione non-profit, in occasione dell’Electric Vehicle Symposium di Oslo, ha presentato il connettore CC Megawatt Charging System che si contraddistingue per la sua capacità di raggiungere una velocità di 3.750 kW.

Nell’occasione, il sistema MCS, installato su una colonnina Alpitronic, è stato presentato nella sua versione definitiva. Per la dimostrazione, CharIN ha deciso di mettere in funzione l’infrastruttura collegandola a un camion elettrico Scania, dimostrando che il dispositivo è già in grado di ricaricare a potenze di oltre 1 MW.

Come diffuso dalla stessa organizzazione, la nuova soluzione di ricarica potrebbe essere adottata non solo nel settore dei trasporti su ruota, ma anche in ambito aereo, marino ed in altri settori commerciali. Non a caso, il Megawatt Charging System è progettato per una corrente massima di 3.000 Ampere e arriva fino a 1.250 Volt; ciò significa che può raggiungere una potenza di picco di 3,75 MW.

Un consorzio di partner interessati provenienti dall’industria e dagli istituti di ricerca hanno già avviato un programma pilota in Germania, il progetto Hola, per portare la Megawatt Charging per i camion a lungo raggio nel mondo reale ed acquisire maggiori informazioni sulla domanda in Europa per la MCS Network, fa sapere la sede tedesca dell’organizzazione CharIN.

Con l’obiettivo di creare un prodotto che potesse definire un nuovo standard facilmente replicabile da altre aziende, CharIN spera che determinati requisiti tecnici possano diffondersi cosi da poter avviare la creazione di una rete con potenze superiori a 1 MW da utilizzare non sono su mezzi pesanti, come i camion elettrici, ma anche in campi come quello aerospaziale e marino.

Per lo standard definitivo dovremo attendere il 2024 ma, secondo quanto diffuso dall’organizzazione, già entro il 2022 alcuni membri di CharIN presenteranno la loro versione di colonnine MCS con il nuovo connettore.