In Svizzera si potrà guidare senza mani, diventa il paradiso delle Tesla?

In primavera, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), creando le condizioni per la legalità della guida automatizzata in Svizzera. La scorsa settimana, il Governo federale ha annunciato che due ordinanze che delineano le modalità di attuazione sono state avviate per il processo di consultazione. Gli interessati hanno tempo fino al 2 febbraio prossimo per inviare commenti, critiche e suggerimenti.

I veicoli a guida automatizzata dovranno ottenere l'approvazione e spetterà ai produttori dimostrarne la sicurezza e l'efficacia nella gestione del traffico. Secondo il Consiglio federale, questi veicoli "potrebbero migliorare la sicurezza stradale, ottimizzare la circolazione stradale e offrire nuove opportunità economiche e di trasporto".

L'ordinanza sulla guida automatizzata prevede che una volta attivato il sistema di automazione, il conducente potrà rilasciare il controllo del volante e non sarà più tenuto a sorvegliare costantemente il traffico e il veicolo. Tuttavia, dovrà essere in grado di riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento. Il parcheggio automatizzato senza conducente sarà consentito in zone designate dalle autorità cantonali e contrassegnate con una segnaletica speciale. Inoltre, il Consiglio federale prevede di finanziare progetti pilota per testare tecnologie innovative, specialmente sulle strade pubbliche.

In futuro, ci si aspetta che l'esame di guida diventi più complesso, al fine di valutare la comprensione delle funzionalità previste per le auto del futuro, compreso il riconoscimento dei loro limiti e dei rischi associati, oltre alle competenze necessarie per utilizzare sistemi di automazione avanzati. Una volta approvata, la nuova legge potrebbe offrire a tutti i possessori di Tesla, dotati di FSD, o altre soluzioni avanzate di circolare con più tranquillità lasciando all'auto il potere decisionale della guida.