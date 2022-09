Ad alcune settimane dall’annuncio da parte della Giunta, il Comune di Milano ha finalmente pubblicato il bando relativo al nuovo programma di incentivi comunali per l’acquisto di nuove auto meno inquinanti: andiamo a scoprire insieme quali sono i requisiti da rispettare per accedere agli incentivi che possono garantire un contributo massimo di 12.480 €.

Innanzitutto gli incentivi comunali, come indica la definizione stessa, sono riservati ai soggetti privati residenti nel Comune di Milano entro il giorno della pubblicazione del bando – 2 settembre 2022 – e possono accedere agli incentivi solo i cittadini che hanno superato la maggiore età. Inoltre, è necessario che il richiedente non abbia contenzioni in corso con l’Amministrazione comunale e non deve aver beneficiato di altri contributi comunali per l’acquisto di veicoli negli ultimi 3 anni.

Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, si potrà accedere a parte dei 3 milioni di euro messi a disposizione del comune, sempre ricordandoci però che anche il veicolo acquistato dovrà rispettare alcuni paletti: è possibile sfruttare l’incentivo per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi plug-in o a benzina (a patto che questi non abbiano emissioni superiori ai 135 g/km di CO2) di costo inferiore ai 45.000 euro optional inclusi. La rottamazione di una vecchia auto sarà obbligatoria per accedere agli incentivi, e comprende le auto benzina Euro 4 e i diesel Euro 5.

Gli incentivi sono retroattivi e potranno essere richiesti da tutti coloro che hanno acquistato una nuova auto tra il 1 gennaio 2022 e il prossimo 31 dicembre 2022 e possono anche sommarsi al contributo statale all’acquisto.

I contributi erogati saranno differenti a seconda delle fasce di reddito, così da favorire chi ha un ISEE più basso: si parte da un massimo di 12.480 € erogati a chi acquista un’auto elettrica e ha un ISEE inferiore ai 12.000 € annui, per finire a 3.600 € per chi acquista un’auto a benzina e ha un ISEE superiore ai 20.000 € annui. Di seguito potete trovare la tabella completa delle varie fasce previste:

Come potete vedere, in tabella è previsto anche un contributo massimo di 3000 € previsto per chi rottama un vecchio ciclomotore o motociclo 2 tempi a benzina fino a Euro 3, o benzina 4 tempi fino a Euro 2, al fine di acquistare un nuovo ciclomotore. In questo caso l’incentivo non potrà mai superare il 60% del prezzo totale di acquisto.

Infine, viste le lunghe liste di attesa che le case automobilistiche stanno gestendo, il Comune di Milano ha deciso di concedere l’accesso in Area B e Area C, le due ZTL di Milano, in deroga anche alle vecchie auto che sono in attesa di essere sostituite dalle nuove già acquistate: la deroga scadrà il 30 settembre 2023.