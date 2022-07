La giunta comunale di Milano, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, ha approvato una nuova operazione di incentivi auto per tutti i cittadini residenti nel capoluogo di regione lombardo: il fondo stanziato è di 5 milioni di euro, di cui 2 dedicati alle imprese e i restanti ai privati cittadini. Gli incentivi sono dedicati a coloro che vogliono acquistare un’auto, o una moto, a basso impatto ambientale, ma non sono limitati esclusivamente ai veicoli elettrici e anzi, aiutano semplicemente nel rinnovo del parco auto supportando anche all’acquisto di auto a benzina.

Il prezzo della nuova auto acquistata non può superare in nessun caso i 45.000 euro, e in fase di acquisto si deve avere a disposizione un veicolo vecchio da rottamare. Inoltre, l’entità del contributo comunale varia in base all’ISEE della persona che acquista, con la possibilità di avere un contributo maggiorato del 30% per chi ha un ISEE inferiore a 12.000 euro.

Le tabelle complete dei contributi previsti non sono ancora state pubblicate, ma il testo pubblicato dal Comune fa un esempio molto chiaro: per l’acquisto di un auto con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g per km, categoria in cui rientrano tutte le auto elettriche, il Comune può offrire fino a 12.480 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 12.000 euro, mentre per chi ha un ISEE compreso tra 15.000 e 20.000 euro il contributo si ferma a 9.000 euro.

Per quanto riguarda le due ruote, citate in apertura, il contributo comunale è pari al 60% del prezzo di acquisto e non può superare i 3.000 euro: detto in parole povere, a queste cifre le moto elettriche acquistabili sono sostanzialmente inesistenti, ma si può puntare a uno scooter elettrico – un mezzo molto comodo e funzionale per la vita cittadina.

Gli incentivi comunali sono validi fino al 31 dicembre 2022 e sono già attivi retroattivamente per tutti i veicoli acquistati dal 1 gennaio scorso; non è da escludere quindi che i fondi stanziati, pari a 3 milioni di euro per i privati cittadini, possano esaurirsi subito per andare a coprire gli acquisti già fatti.

Acquisti già fatti, ma non ancora consegnati, che permetteranno ad alcuni di entrare più facilmente in Area C: per chi ha già un ordine confermato per un’auto più nuova e meno inquinante, il Comune di Milano ha deciso di modificare le regole di ingresso nella ZTL del centro città in attesa che la nuova auto venga consegnata.