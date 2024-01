Renault Megane E-Tech Electric 2024, cosa mi piace cosa no | La mia prova

Renault Megane E-Tech electric è la berlina elettrica del marchio francese, nata nel 2021 per prendere il posto della quarta generazione disponibile, invece, solo con motorizzazione endotermica. Di quest’ultima eredita molti pochi elementi, se non solo il nome e in linea di massima le dimensioni. Megane misura, infatti, 4.200 mm lunghezza x 1.770 mm larghezza x 1.510 mm altezza con un peso compreso tra 1.600 e 1.700 kg, a seconda della versione scelta.

Cosa mi piace

Renault Megane E-Tech è una berlina compatta progettata su una piattaforma esclusivamente per veicoli elettrici; questo aspetto, ancora purtroppo non così comune tra i produttori, ha permesso a Renault di creare una soluzione che si caratterizza da una abitabilità superiore rispetto ad un più classico veicolo endotermico.

Nonostante la sua lunghezza sia appena superiore di 15 cm rispetto a una Clio, Megane sorprende per lo spazio abbondante offerto all'interno. Il punto di forza risiede nel pavimento completamente piatto dietro, estendendosi per tutta la larghezza, garantendo un comfort notevole. Comodità che potrebbe ridursi solo in occasione di occupanti particolarmente alti, in quanto il tetto spiovente e ribassato limita l’abitabilità posteriore in specifiche situazioni; inoltre, i vetri posteriori sono di piccole dimensioni e con movimento limitato, causando difficoltà per i passeggeri più alti nel guardare fuori. Si tratta di dettagli che potrebbero interferire e che è sempre bene segnalare: la sezione anteriore dell’auto è invece più “classica” e priva di possibili vizi legati al design.

All'avanguardia i sedili anteriori, che offrono comfort e supporto correttamente profilato. Le regolazioni elettriche di serie, insieme alla funzione massaggiante e ai rivestimenti di qualità, contribuiscono a creare un ambiente di guida premium.

L'attenzione ai dettagli e la cura delle finiture nella Renault Mégane E-Tech non sono limitate esclusivamente ai sedili, ma (quasi) tutto l’abitacolo è stato attentamente curato dagli ingegneri della casa transalpina; i rivestimenti antirumore nelle tasche delle porte sono un esempio di come Renault abbia cercato di elevare il livello di comfort acustico nell'abitacolo.

La gestione dell’infotainment è deputata all’enorme display centrale a orientamento verticale su cui viene riprodotto Android Automotive; tutte le funzioni, dal clima alla navigazione, sono all’interno del sistema operativo di Google. Preciso che sono ugualmente disponibili sia Android Auto sia Apple CarPlay, entrambi con connettività wireless, ma ne sconsiglio l’utilizzo in quanto si andrebbero a perdere tutte quelle funzioni di navigazione legate alla batteria e alla sua ricarica. In ogni caso, è possibile collegare CarPlay e utilizzare, in abbinamento, il sistema dell’auto così da non rinunciare ad eventuali collegamenti rapidi con Spotify o app similari.

Le prese di ricarica o connessione sono tutte USB-C, ma a disposizione per il guidatore che utilizzerà la connettività wireless è presente un caricatore a induzione posizionato in piano a ridosso dell'ampio display.

Un piccolo accenno anche al design, che trovo ricercato e diverso da tante altre scelte stilistiche si trovano su strada. Sebbene riconosca che è un aspetto puramente soggettivo che potrebbe non venir apprezzato nelle medesime misure da tutti, Megane e-Tech è sicuramente un’auto che cattura le attenzioni, impossibile infatti non notare gli enormi cerchi installati di serie o la sua forma particolarmente “schiacciata” che la rende imponente sulla strada.

Cosa non mi piace

Uno degli aspetti che più mi ha trasmesso sensazioni contrastanti è sicuramente la visibilità posteriore, estremamente limitata dalla forma del lunotto; in questa vettura l’utilizzo degli specchietti laterali e delle telecamere è essenziale e fondamentale. La visibilità è limitata sempre, a prescindere che ci siano o meno occupanti sui sedili posteriori.

Sottotono anche il baule, non tanto per la capacità ma per la sua usabilità; a disposizione ci sono poco meno di 400 litri, ma l’accesso e il pianale ribassato di parecchi centimetri possono risultare parecchio limitanti. Inoltre, sotto al pianale c'è un doppiofondo dalla forma non molto regolare che può sostenere al massimo 10 kg; è utile principalmente per riporre cavi di ricarica. Il tasto di apertura del portellone, seppur piccolo e quasi invisibile, non è motorizzato e tende a sporcarsi facilmente.

Anche se comprendo che si tratti di una preferenza del tutto personale, non sono particolarmente entusiasta della posizione della leva del cambio direttamente sul piantone dello sterzo soprattutto se è già presente un ulteriore leveraggio dedicato al sistema multimediale. È una scelta stilistica che accomuna molte Renault, quasi tutte le più recenti, e l’idea che mi son fatto è che questo cambiamento non ha portato a particolari incrementi di spazio o miglioramenti di comfort tangibili.

Come va

Renault Megane E-Tech electric è disponibile in due versioni, da 130 o 220 cavalli, entrambe dotate di batteria da 60 kWh e caricatore AC da 7 o 22 kW. Caricandola alle colonnine pubbliche (seppur con qualche problema a causa di una infrastruttura non matura) ho spesso ricevuto qualche attenzione da parte di passanti e curiosi relativa al funzionamento e all’autonomia, come va quindi questa Megane elettrica?

In città l'accelerazione è vivace e apprezzabile ai semafori, e nonostante i cerchi da 20 pollici di serie il fondo irregolare viene ben filtrato. La compattezza della carrozzeria è vantaggiosa nei parcheggi, ma la visibilità laterale e posteriore è limitata: è necessario fare affidamento sui sensori (di serie, anche davanti e di lato) e sulle telecamere.

Nei percorsi tortuosi ed extraurbani, lo sterzo diretto della Renault Mégane E-Tech offre una buona maneggevolezza mentre il motore reattivo, soprattutto nella modalità Sport, permette di avere accelerazioni “esplosive”. Le palette dietro il volante consentono di regolare su 4 livelli l'intensità del recupero di energia durante i rallentamenti, anche se non si arriva all'arresto completo dell'auto, nota come funzione "one-pedal".

In autostrada l'autonomia a una velocità di 130 km/h è considerata discreta, registrando poco meno di 250 km con una singola carica; valore che sale fino a 280 km se si imposta la velocità a 110 km/h. Con il cruise control adattativo, Renault Megane E-Tech electric mantiene automaticamente il centro della corsia e una distanza sicura dal veicolo che la precede, con manovre dolci e ben calibrate

Quanto fa quindi realmente con una singola carica? Analogamente ad altre auto elettriche questo valore è suscettibile a fluttuazioni legate alla modalità di utilizzo, alle funzioni attive, al meteo e alla temperatura. Con le rigide temperature milanesi di gennaio sono riuscito a percorrere 360 km con una singola carica (70% extra urbano e 30% città), utilizzando moderatamente il climatizzatore e i sedili riscaldati. In primavera, con temperature più miti, non escludo che sia possibile sfiorare anche i 430 km con una singola carica, come evidenziato da una nostra precedente prova con un clima più favorevole.

Chi dovrebbe acquistarla?

Renault Megane E-Tech electric è una soluzione matura, ben congeniata e misura d’uomo; il sistema propulsivo è valido, la ricarica completa e l’esperienza di guida sempre piacevole. Il prezzo di questa berlina o simil crossover parte da circa 38mila euro per arrivare a 42mila euro per la variante da 220 cv con caricatore da 22 kW.

A chi consiglio questa vettura? A coloro che sono alla ricerca di una elettrica dalle dimensioni contenute e in grado di percorrere circa 400/450 km con una singola carica. Attenzione solo ad Android Automotive, forse l’unico aspetto che potrebbe non piacere o non coinvolgere tutti gli acquirenti nella stessa misura; in merito a questo, consiglio sempre di fare un piccolo test drive in concessionario, così da capire se un sistema così completo / legato a Google possa davvero piacere.

Megane elettrica rientra a pieno titolo anche nei nuovi incentivi; pertanto, rottamando è possibile acquistarla ad un prezzo scontato di qualche migliaio di euro.