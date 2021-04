Incentivi auto, terminata un’altra fascia: bonus quasi esauriti

Terminati i 250 milioni di euro destinati all’acquisto di una nuova auto in appena 14 settimane. Nel pomeriggio di ieri, 8 aprile, gli incentivi per le nuove auto a gasolio, benzina e ibride sono terminati. Parliamo dei 250 milioni stanziati con la legge di bilancio per il 2021 e destinati all’acquisto, con rottamazione, di vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, cosi come confermato dall’apposito sito del Ministero dello sviluppo economico che mette in evidenza il semaforo rosso su tale fascia di incentivi.

Non dimentichiamo che il tema delle emissioni di CO2 delle automobili è sempre più attuale e sono tantissime ormai le case automobilistiche che si impegnano nella realizzazione di motori sempre più efficienti, e dunque in grado di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente.

É tuttavia importante ricordare che sono ancora disponibili gli incentivi statali relativi alle altre fasce di emissioni di CO2. Nel dettaglio, per le auto con emissioni di anidride carbonica compresa tra 0 e 60 g/km e prezzo di listino inferiore a 50 mila euro sono ancora disponibili oltre 170 milioni di ecobonus a cui si aggiungono gli oltre 76 milioni di extrabonus.

Considerati i tempi piuttosto rapidi con cui gli incentivi riservati alle nuove auto sono terminati, non sono mancate le preoccupazioni da parte della filiera italiana dell’auto che chiede al Governo un importante e repentino rinnovo del contributo, che potrebbe però non arrivare presto nonostante le aperture del Governo ad un rifinanziamento a tale fascia. Con riferimento ai dati attualmente disponibili, il fondo per auto elettriche e plug-in hybrid potrebbe infatti esaurirsi tra agosto e settembre 2021. Situazione analoga anche per l’ecobonus 2021 relativo alla fascia 0-60 g/km, che con tale ritmo potrebbe bastare solamente fino ad ottobre 2021.