Incentivi e bonus Stellantis: si parte da 39euro al mese per la Fiat 500e

Da oggi sarà possibile richiedere i nuovi incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni, una manovra tanto attesa dopo i diversi rinvii. Per l’occasione, il gruppo Stellantis ha lanciato nuove promozioni che potrebbero interessare chi desidera cambiare vettura sfruttando le agevolazioni, che possono arrivare fino a 13.750 euro per chi acquista un’auto elettrica, rottamando un’auto fino a Euro 2 e presentando un ISEE inferiore a 30.000 euro. Ecco le offerte proposte marca per marca.

Fiat punta a rilanciare le vendite di 500e, Panda e 500X, oltre che dell’Abarth 500e, con gli incentivi 2024. Con il “Social leasing by FIAT”, rottamando un’auto Euro 0-1-2 e presentando un ISEE inferiore ai 30.000 euro, è possibile guidare una Fiat 500e con batteria da 23 kWh senza anticipo né canone, con l’opzione di riscattarla o sostituirla dopo 36 mesi. Per chi ha un ISEE superiore, il canone mensile parte da 39 euro.

La variante Abarth viene proposta con una rata di 129 euro con un anticipo di 1.350 euro. Anche la Panda Hybrid e la 500 Hybrid sono incluse nelle offerte, con prezzi che partono rispettivamente da 9.700 e 10.950 euro. La 500X e la Tipo, con motori diesel, hanno prezzi di partenza rispettivamente da 16.950 e 15.590 euro. La nuova Fiat 600 è accessibile con un canone mensile a partire da 99 euro per 36 mesi e un anticipo di 2.990 euro, sia nella versione ibrida che elettrica.

Opel offre la Corsa Electric Yes con cerchi in lega da 16 pollici, sistema multimedia da 10 pollici e tetto nero a contrasto con una rata di 59 euro al mese grazie al leasing “Blitz!”, della durata di 3 anni o 30.000 km con valore residuo garantito. Anche la Mokka Electric e la Astra Electric sono disponibili con la stessa durata del noleggio, rispettivamente a 69 e 179 euro al mese. L’offerta include anche la wallbox casalinga e il caricatore di bordo potenziato a 11 kW.

Peugeot ha diverse opzioni che beneficiano dei bonus governativi. La E-208 è offerta senza anticipo a 100 euro al mese per tre anni e 30.000 km. Le versioni ibride o a benzina richiedono un anticipo, che per la Hybrid è di 1.068 euro. La crossover E-2008 è offerta senza anticipo a 150 euro al mese per le versioni elettriche, con le varianti a benzina e ibride che richiedono un anticipo. La Peugeot 308 elettrica è disponibile a 200 euro al mese senza anticipo, mentre la E-3008 è offerta a 350 euro mensili. Tutte le offerte per le varianti elettriche includono anche la wallbox per la ricarica domestica.

Citroen rende la e-C3 una delle auto elettriche più economiche sul mercato grazie agli ecoincentivi e al finanziamento “Elettrico Sociale Citroën”. Senza anticipo, la rata mensile per chi rottama un’auto Euro 0-1-2 è di 49 euro per la versione You, che diventano 99 euro al mese per l’allestimento Max. In caso di rottamazione di una Euro 3 o Euro 4, le rate mensili variano. Altri modelli Citroën beneficiari degli incentivi includono la C3, la C3 Aircross, la C4, la C4X, la C5 Aircross e la C5X, con varianti a benzina, diesel e ibride.

Jeep propone incentivi su modelli elettrici, ibridi leggeri e termici. La Avenger è disponibile a 149 euro al mese senza anticipo con wallbox inclusa per la versione elettrica. La Renegade e la Compass, entrambe prodotte a Melfi, sono protagoniste di iniziative speciali, con la plug-in Compass 4xe offerta a 29.900 euro, wallbox inclusa.

Alfa Romeo offre incentivi per le versioni ibride ed elettriche della Junior, così come per la Tonale Hybrid e Plug-in Hybrid, con uno sconto extra di 1.000 euro per la Tonale e di 1.500 euro per la Giulia e la Stelvio. Il leasing per la Tonale prevede un canone mensile da 250 euro con un anticipo di circa 7.500 euro, inclusa la wallbox per la plug-in.

DS prevede incentivi per i modelli DS 3, DS 4 e DS 7 nelle varianti E-Tense e ibride. La DS 3 Perforline E-Tense, con un bonus di 13.750 euro, ha una rata a partire da 170 euro e un anticipo di 610 euro. La DS 4 E-Tense 225 viene proposta con una rata mensile a partire da 275 euro per la Business e 325 euro per la Perforline, con anticipi rispettivi di 4.500 e 5.000 euro. Le versioni full hybrid della DS 3 e DS 4 possono beneficiare di un bonus massimo di 3.000 euro, con rate da 200 euro e anticipo di 7.600 euro per la DS 3 Bastille Business e da 225 euro/mese e anticipo di 5.000 euro per la DS 4 Pallas.