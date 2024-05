Opel Corsa elettrica, disponibile a 59 euro al mese con anticipo zero

Se state cercando l'occasione perfetta per investire in una nuova auto elettrica, potreste trovare il momento ideale con l'attivazione degli incentivi del 2024. Opzioni come quelle offerte da Opel potrebbero catturare la vostra attenzione, con prezzi a partire da 59 euro al mese per le vetture elettriche.

Con i requisiti adeguati, è possibile ottenere uno sconto fino a 13.750 euro sull'acquisto di una nuova auto elettrica. Opel, ad esempio, propone diverse soglie di sconto; con la promozione attuale, se avete un veicolo Euro 0, 1 o 2 da rottamare e un ISEE inferiore a 30.000 euro, potete accedere all'offerta per la nuova Opel Corsa Electric Yes a soli 59 euro al mese, attraverso il leasing Blitz!. Questo pacchetto include un contratto di 3 anni, 30.000 km con valore futuro garantito e un TAN dello 0%. Inoltre, viene incluso nel pacchetto anche una wallbox casalinga e un caricatore di bordo potenziato a 11 kW, un optional dal valore di 450 euro.

La Opel Corsa Electric Yes è dotata di cerchi in lega da 16", sistema Multimedia digitale da 10 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless, oltre a un tetto nero sportivo a contrasto. Alla fine del periodo di leasing, avete la possibilità di scegliere se restituire l'auto o cambiarla con un nuovo modello Opel. Se preferite un'opzione più spaziosa, potete optare per la Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia a soli 69 euro al mese (TAN 0%). Infine, per coloro che cercano prestazioni superiori, la Opel Astra Electric è disponibile a 179 euro al mese, sempre con TAN 0%.

Dettagli finanziamento: