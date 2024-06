Jeep sfida Tesla: in arrivo il primo SUV elettrico ispirato alla Wrangler

Jeep ha recentemente svelato la Wagoneer S, il suo primo veicolo elettrico globale, con l'ambizione di competere con i grandi nomi nel mercato, inclusa Tesla.

Confermando l'impegno nello sviluppo elettrico, seguirà presto anche un SUV ispirato al Wrangler, mirando a conquistare un pubblico ampio e diversificato.

Nonostante la Jeep Avenger, primo modello interamente elettrico disponibile in Europa, la Wagoneer S si presenta come il primo veicolo a zero emissioni pensato per il mercato globale.

Durante la presentazione, l'amministratore delegato Antonio Filosa ha enfatizzato il nuovo capitolo nella storia di Jeep, descrivendo la Wagoneer S come "decisamente Jeep e completamente elettrica sotto ogni aspetto".

Uno degli elementi più distintivi è la griglia a sette feritoie, uno dei simboli storici del marchio, che è stata ridisegnata incorporando un'illuminazione ambientale e rendendola chiusa, essendo non più necessaria per il raffreddamento del motore.

Basata sulla piattaforma STLA large, la Wagoneer S dovrebbe garantire un'autonomia di oltre 300 miglia, mentre la potenza di 600 CV e 617 lb-ft di coppia le permetterebbe di scattare da 0 a 60 mph in 3,4 secondi.

L'interno della vettura offre un’esperienza di lusso con più di 45 pollici di schermo disponibile, ideale per un sistema di infotainment all'avanguardia.

La composizione include uno schermo centrale da 12,3" e uno schermo passeggero da 10,25". In aggiunta, la Wagoneer S mantiene le competenze da fuoristrada leggendarie della Jeep grazie alla dotazione standard del Selec-Terrain e della trazione integrale 4WD.

Con un debutto previsto nei concessionari statunitensi questo autunno, la Wagoneer S sarà lanciata con un prezzo iniziale di 71,995 dollari. Filosa è ottimista sull'attrattiva del modello, puntando a "conquistare" principalmente gli attuali driver di Tesla, dati i significativi investimenti in innovazione e sostenibilità.

A seguito della Wagoneer S, Jeep lancerà anche il Recon, un SUV elettrico che prende ispirazione dal Wrangler. Questo ampliamento della gamma di modelli elettrici è parte della strategia Jeep per raggiungere nuovi clienti e posizionarsi come una scelta leader nel settore automotive elettrico.

D'altro canto, il Tesla Model Y viene venduto a partire da 44,990 dollari con una portata che arriva fino a 320 miglia, e la versione Performance accelera da 0 a 60 mph in 3,5 secondi a partire da 51,490 dollari. Considerando anche il credito fiscale di 7,500 dollari, il prezzo scende a partire da 37,490 dollari per il Model Y e parte da 70,490 dollari per il Model X, annunciando una competizione serrata nel settore.

Con una forte enfasi sull'innovazione e una gamma variegata di opzioni di powertrain, che comprende soluzioni completamente elettriche, ibride, plug-in e mild-hybrid, Jeep si propone di diventare un punto di riferimento anche per coloro che precedentemente non avrebbero considerato il brand. La sfida nel mercato EV è aperta: sarà la Jeep Wagoneer S a convincere gli utenti abituati a Tesla? La risposta arriverà nei prossimi mesi.