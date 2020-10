Karma Revero elettrica, svelato il prezzo: si parte da 80.000 $

Pian piano si completa il quadro di quelle che saranno le caratteristiche della nuova Karma Revero elettrica e, di recente, è stato svelato anche il prezzo della vettura. A quanto pare, il costo di partenza della Revero GS2-6 sarà di 80.000 dollari (79.900 dollari per l’esattezza), questo secondo quanto affermato da Karma Automotive, startup nata dopo il fallimento della Fisker Automotive, nel 2013. La prima auto 100% elettrica del marchio arriverà sul mercato automobilistico a partire dal 2021 insieme ad altri due modelli, ossia alla Revero GT e alla GTS plug-in hybrid, che potranno essere acquistati ad un prezzo di partenza di 130.000 dollari. La Casa automobilistica ha quindi ufficializzato il prezzo della nuova Karma Revero elettrica:

“Karma Automotive ha annunciato oggi che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) per il suo primo veicolo GSe-6 completamente elettrico inizierà da $ 79.900*. Il GSe-6 includerà una nuova configurazione del gruppo propulsore e verrà fornito di serie con funzionalità di auto connesse, radio Internet, ruote da 21 pollici e altri miglioramenti del veicolo. Il prezzo consigliato è prima di tutti gli sconti e gli incentivi fiscali.”

Nonostante siano state svelate alcune della caratteristiche della nuova Revero GSe-6, mancano ancora all’appello alcuni dettagli che andrebbero a completare il profilo tecnico del gioiellino del marchio Karma. Uno dei più grandi interrogativi riguarda l’autonomia della vettura che resta ancora ignota. Tuttavia, sembrerebbe che l’obiettivo prefissato dall’azienda è quello di riuscire a percorrere, utilizzando una sola ricarica, almeno 640 km. Secondo alcune recenti indiscrezioni, è emerso che il modello base della vettura elettrica della Casa automobilistica Karma, potrebbe disporre di un’autonomia di 320 km. Purtroppo però, sino ad ora nulla è stato ancora ufficializzato.

Joost de Vries, vicepresidente delle vendite globali e dell’esperienza del cliente di Karma – in merito alla disponibilità ai preordini della Karma GSe-6 – ha rilasciato le seguenti parole:

“Siamo lieti di annunciare che il nostro primo veicolo completamente elettrico è ora disponibile per il preordine a un prezzo competitivo con altri veicoli. Produciamo veicoli qui negli Stati Uniti da un po’ di tempo e il nuovo GSe-6 completamente elettrico è stato il passo logico successivo nel nostro progresso come azienda. Ci piace dire che andiamo ‘oltre l’EV’ e questo veicolo, combinato con la nostra tecnologia EV a gamma estesa esistente nel Revero® GT, offre ai consumatori una soluzione unica per il loro prossimo acquisto di veicoli.”